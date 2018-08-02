Страшно далеки они от народа

«Последние социологические данные не дают действующему президенту оснований для оптимизма. Например, по данным июльского исследования социологической группы «Рейтинг», он занимает шестое место, уступая не только влиятельным парламентских политикам – Тимошенко, Гриценко, Бойко и Ляшко, но даже и клоуну (не политическому, а обычному – эстрадному) Владимиру Зеленскому.

В общем, 2019 год грозит Петру Порошенко бесславным завершением политической карьеры, с результатом ненамного лучшим, чем был в 2010 году у его кума – Виктора Ющенко. Порошенко, понятно, на покой не хочет. Ибо никакого покоя у него не будет. А будут – большие неприятности», – утверждает известный политтехнолог Василий Стоякин.

Как мы докатились до состояния, при котором обычная демократическая процедура передачи власти превращается в проблему чуть ли не физического выживания? Ответ прост: мы утратили остатки политической инфраструктуры.

Страна с 1991 года перманентно находится в состоянии политического хаоса, который становится своего рода реальным и, возможно, единственным достижением украинской независимости.

И все потому, что открыто никто не может заявить, что строится заповедник для хозяев, в котором им, хозяевам, все будет можно, ну абсолютно все! Естественно, что все это счастье будет за счет кого-то, и этот кто-то, конечно же, будет народ.

Ни один правитель в ясном уме и трезвой памяти, тем более, формально ограниченный Конституцией, не может просто так выйти и заявить: «Дорогой народ, с сегодняшнего дня никакие твои права не будут соблюдаться, кроме трех – быть подоенным, постриженным и обобранным». То есть, сделать такое можно, а вот говорить об этом открыто – никак нельзя!

Постоянно обманывая ожидания народа, политикообразующий класс лавирует в буре перманентного политического кризиса, попутно ловя рыбку в мутной воде, не пытаясь выстраивать стратегию будущего.

Стратегия, как поиск оснований для совместного бытия, никем из действующих украинских политиков не рассматривается даже в принципе, все строят свой политический капитал на расколе экономическом, политическом, религиозном, шаг за шагом приближаясь к катастрофе.

Хаос и политическое наперсточничество не исчезнут сами собой. Преодолеть их можно только при помощи межэлитного консенсуса, направленного на развитие страны, при этом опираться он должен на структуры гражданского общества. Взращивать которые следует в рамках политической инфраструктуры.

Мы превратились в страну, постоянно упускающую возможности. Даже идеи майдана и антимайдана могли породить двухпартийную систему в нашей стране, но и этого не произошло. Все, что ни происходит – все работает только на разрушение.

С высоких трибун постоянно звучат вальяжные речи, какой режим строить: парламентско-президентскую республику или президентско-парламентскую? Да какая разница!

Никто из украинских властей не продвигает парламент как инструмент для публичной обкатки властных инициатив и их обсуждения. Верховная Рада так и не стала элементом политической инфраструктуры, несмотря на обильное государственное финансирование и наличие в ней отдельных – по-настоящему популярных и харизматичных депутатов.

Еще со времен Леонида Кучмы задача ставилась совсем другая – депутаты должны были быть максимально управляемыми и зависимыми от Банковой. Однако при такой схеме общение с народом в кризисный момент для такого парламентария может оказаться тяжелой или даже непосильной задачей. Именно этим, а ничем другим объясняется низкий рейтинг доверия к парламенту со стороны народа.