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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

Категория: Новости

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

 

 

 

 

В течение 73-х дней оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий «Юг» вермахта. Было отвлечено и сковано до 18 дивизий немецко-румынских войск общей численностью свыше 300 тысяч военнослужащих. Общие потери немецко-румынских войск в районе Одессы составили свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолётов и до 100 танков[1][3][5][9].

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

 

Потери советских войск за период обороны Одессы составили: 15 578 человек безвозвратных потерь (погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести и пленными)[3] и 24 690 человек санитарных потерь (ранеными и больными)[3].

Оборона Одессы предоставила возможность осуществить эвакуацию гражданского населения, культурных и материальных ценностей. Всего в августе 1941 года из Одессы было эвакуировано 58 тысяч человек гражданского населения и 67,6 тысяч тонн грузов, в сентябре 1941 года — 67 тысяч человек гражданского населения и 44,8 тысяч тонн грузов, за 15 дней октября 1941 года — 18 тысяч гражданского населения и 18,5 тысяч тонн грузов. Среди вывезенного имущества: промышленное оборудование (оборудование завода «Большевик», станкостроительного завода имени В. И. Ленина,

 

 

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

 

судостроительного и судоремонтного завода, заводов сельскохозяйственных машин имени Октябрьской революции, тяжёлого весостроения имени Старостина, сахарного, консервного, суперфосфатного и других заводов Одессы), топливо, металл и иное сырьё, паровозы и железнодорожные вагоны, музейные ценности и картинные галереи[8].

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

 

По окончании боёв за Одессу 4-я румынская армия была отведена в Румынию на переформирование, на которое понадобилось два месяца.

Подводя итоги обороны Одессы, газета «Правда» писала:

«Вся советская страна, весь мир с восхищением следили за мужественной борьбой защитников Одессы. Они ушли из города, не запятнав своей чести, сохранив свою боеспособность, готовые к новым боям с фашистскими ордами. И на каком бы фронте ни сражались защитники Одессы — всюду будут они служить примером доблести, мужества, геройства».

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

 

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

 

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Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО

Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
Оборона Одессы, как это было ВИДЕО
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