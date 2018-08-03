В Одессе отрыта новая специализированная площадка для выгула собак

На сей раз – в Дюковском парке.

Там сегодня утром состоялось открытие новой специализированной площадки для выгула и тренировки собак.

Ее организовали сотрудники ОО «Международная полицейская корпорация» при содействии городского совета и экологического департамента муниципалитета.

Как рассказал нашему корреспонденту комиссар одесского отделения ОО «Международная полицейская корпорация» Илья Тищенко, это уже шестая площадка, созданная данной организацией. До этого площадки для выгула собак были открыты в Парке Горького, на 6-й станции Большого Фонтана, на улице капитана Кузнецова, на горе «Чумка» и на жилмассиве Таирова.

Как рассказал Илья Тищенко, эти площадки создаются как для того, чтобы жители прилегающих микрорайонов имели специально оборудованное место для выгула животных, так и для тренировки собак.

Так, несколько раз в неделю все желающие смогут позаниматься со своими питомцами под руководством специальных инструкторов-кинологов.

По словам куратора кинологической службы ОО «Международная полицейская корпорация» Анатолия Косовского, такие занятия проводятся в летнее время – четыре раза в неделю, а осенью – два-три раза в неделю.

Собак тренируют на послушание, защиту хозяина, поиск и на роль поводыря для слепых владельцев.

Отметим, что ОО «Международная полицейская корпорация» готова расширять сеть площадок для выгула собак и в других районах города.

Так, в ближайших перспективных планах создание таких площадок в парке Победы, Лузановке и на Даче Ковалевского.

Как рассказал Анатолий Косовский, конкретные сроки зависят от принятия соответствующих решений городскими властями.

Как особо отметил Илья Тищенко, новая площадка, открытая сегодня в Дюковском парке – одна из самых больших из ныне действующих. По словам кинологов, она ней одновременно смогут заниматься до сорока собак.

Напомним, что ОО «Международная полицейская корпорация» действует в Одесской области с 2006 года. Ее основными задачами является содействие членам организации, оказание помощи органам местного самоуправления, участие в охране общественного порядка и охране границы. Организация имеет три основных направления – охрана общественной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения и организация работы кинологической службы.

Кроме того, при содействии городских властей сотрудники организации проводят занятия в одесских школах по разъяснению правил дорожного движения. Пока – в двух школах в каждом из городских районов.

Добавим, что корпорация расширяется и уделяет особое внимание созданию своих подразделений в районах Одесского региона.