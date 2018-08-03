Предвыборное турне Романа Бессмертного: вопросы без ответов

До очередных президентских выборов в Украине осталось 8 месяцев. До тошноты приевшаяся группа претендентов общеизвестна, причем демагогически примитивные рецепты решения сложнейших проблем в один миг, которые звучат постоянно и навязчиво, многих избирателей порядком поднапрягают. Впрочем, есть и менее известные политики, имеющие намерение баллотироваться на высший пост в государстве. К таким относится Роман Бессмертный, новичком в политике его не назовешь: 15 лет в Верховной Раде, один из авторов ныне действующей Конституции, Представитель президента Кучмы в Верховной раде, человек из ближнего окружения Ющенко, посол в Беларуси, участник украинской группы на Минских переговорах.

Свое турне по стране в качестве будущего кандидата на пост президента Украины он начал уже сейчас, начал со Львова, а вот теперь добрался и до Одессы. Формально турне представлено как желание скрупулезно изучить настроения граждан, их запросы, совершив поездку по городам Украины и проведя встречи-дискуссии с лидерами общественного мнения. 1 августа 2018 г. состоялась «дружеская встреча», целью которой являлось начать общенациональную дискуссию о будущем страны под названием «Какой мы хотим Украину» в помещении «Терминал-42», организованная кандидатом в президенты Украины Романом Бессмертным. Встреча была подготовлена хорошо и организационно, и содержательно, сказывается участие хороших политтехнологов и орговиков в ее подготовке, да и сам Роман Бессмертный, безусловно опытный политик, умеющий красиво донести свою мысль до аудитории, однако его политическая ориентация на идеологию обанкротившегося Майдана, не позволяет ему найти по-настоящему интегральные ответы на поставленные вопросы.

Роман Бессмертный

Хозяин встречи обозначил главные смысловые узлы в своем вступительном выступлении. Он указал на главную характеристику сегодняшней ситуации в стране, охарактеризовав ее как «диагноз, поставленный нашему бытию: разрыв между Человеком и Государством», и добавил, что это «вещь очень опасная, которая, по сути, является угрозой национальной безопасности и существованию как для общества, так и для самого Государства. Что это означает на практике? Очень простая вещь: кто воюет, а кто – не воюет? Если мы рассмотрим комплекс законодательства Украины, оно отношение «война» так и не ввела в действие. То есть получается, что человек и общество воюют, а государство придерживается формальной юридической позиции отсутствия войны. Это наиболее болезненная и, одновременно, наиболее опасная, демонстрация этой первой проблемы». Кроме моральной неприемлемости этой ситуации, Роман Бессмертный не учитывает главного. Государство — это, на сегодня, лично Петр Алексеевич Порошенко, активы и бизнес интересы которого располагаются в России, поэтому странно было бы предполагать иное отношение с его стороны, т.е. государства. Война — это на сегодня занятие зазомбированных «патриотов», «активистов» и прочих «волонтеров», мозги которых промыты мегапотоками психовирусов 5-го и прочих пропагандистских каналов. Война именно в таком качестве решает сразу массу антинародных задач: оправдывает полное уничтожение свободы слова в стране и покрывает схемы непомерное обогащение постмайданной элиты, заработавшей на войне миллиарды за прошедшие 5 лет. Объявлять войну — экономически невыгодно, и это будет продолжаться, пока порошенки, кононенки, пашинские и др. будут у власти.

«Далее. Проблема безопасности. Вопрос безопасности — это вторая проблема, которая волнует каждого из граждан. Если бы на заседании правительства не присутствовали 2 министра: обороны и МВД, то силовой блок полностью был бы не заметен. Правительство Украины не формирует политику безопасности, он ей не занимается, она отдана в систему МВД. Это не государственная политика, а отраслевая. Именно это, как вы понимаете, делает внутренний раскол в обществе, и человек как часть общества постоянно переживает тревогу. Эта вторая роль, которую государство должно выполнять, сегодня явно провисает». Здесь надо учесть, что тревога целенаправленно культивируется и поддерживается через пропагандистские СМИ именно у разочаровавшегося во власти промайдановского электората, к которому обращены слова Бессмертного. Барыге-президенту интересна только его собственная безопасность и защита его много миллиардных активов: за годы его президентства в офшоры были выведены 45 млрд.$. На людей — плевать, это просто грязь под ногами олигархов Банковой, массовка в спектакле их обогащения: им главное, чтобы все развивалось по написанному не ими сценарию. «Следующая тема: не было такого города, где я был, где я слышал проблему: «Киев нас не слышит». Вопрос отношений Киева и регионов переросло свою актуальность. Ответы, которые сформулированы на сегодняшний день, с точки зрения решения проблемы являются абсолютно не актуальными и неприемлемыми. Более того, часть из них носит исключительно деструктивный характер, поэтому сегодня наша задача сформулировать определенные вариации решения этой проблемы». В устах такого опытного политика как Роман Бессмертный, это вообще выглядит как издевательство. Одним из условий свершения Госдепом Революции Гидности, точнее рейдерского захвата Западом целого государства Украины в 2014г. была именно децентрализация как распыление власти, чтобы легче было управлять Киевом и регионами из Вашингтона. «Следующее: тема социальной справедливости. Здесь есть проблема институциональная, которая спрятана в том, что институты государства фактически сегодня работают сами на себя и являются фактически отстраненными от темы реализации политики, направленной для людей, для их развития, для создания комфортных условий их существования. Главное, что мы должны рассмотреть сегодня: как преодолеть этот разрыв между государством и человеком, хотя бы в тех узловых вопросах, которые я озвучил. С моей точки зрения, ключевым подходом является: нам нужно ПЕРЕОСНОВАТЬ государство, изменить его институциональную конструкцию, сформировать через эти новые институты ответы на эти вопросы. При чем, формулируя эти ответы, относительно институтов государства и их роли, главной ценностью при этом определить ЧЕЛОВЕКА. Чтобы эти институты работали не на себя, а работали на ЧЕЛОВЕКА. Далее встает вопрос, а каковы эти ценности, и кто определяет их репертуар? Ответ: элита. Наша первоочередная задача — разбудить элиту, заставить ее говорить с обществом, декларировать свою позицию, от этого будет зависеть то, какие вещи общество исповедует как идеалы. И ключевым моментом - все это должно быть оформлено в виде определенного документа, которым должна быть только Конституция. Это говорит нам о том, что нам нужно принятие новой Конституции». Диагноз Романа Петровича следует признать верным, государство и его институты превратились в самоцель. Но этого и следовало ожидать, т.к. это частный случай закона о функциональной автономии Гордона Олпорта. Вот дадут ли ему ПЕРЕОСНОВАТЬ Украину, вопрос риторический — понятно, что нет, те 5 семей, которые владеют страной (об этом на встрече говорил А.Г.Мучник) просто не позволят ему это сделать. Призывы писать новые Конституции обречены на провал в устах автора старой, именно Бессмертный был одним из писателей Конституции 1996 г. Что тогда мешало писать сразу правильный вариант Основного Закона? Может тогда заказчики были другие? Кто тогда сегодня стоит за призывом писать новые Конституции: те олигархические кланы, которых отстранили от государственной кормушки в 2014 г.? Тогда кто такой политический маргинал Рома, который согласен обслуживать всех, кто заплатит и озвучивать те тезисы, за которые дадут деньги, лишь бы только вернуться в большую политику любой ценой? Или это запасной проект Банковой, как Рабинович или Гриценко?

«Новая Конституция ответит на вопрос: «Что вообще в этой ситуации необходимо строить?», т.е. какую идею нужно реализовать, делая эти шаги. Очевидно, что такой идеей является формирование «Великой Украины». И это будет возможно сделать через ту дискуссию, которую мы сегодня с вами начинаем на тему: «Какой мы хотим видеть Украину». Эти слова лелеют слух и стремятся компенсировать комплекс национальной неполноценности всех этих зомбированных Майданом народных масс, которые хотят получить реванш, они спят и видят получить наконец основание для самопревозношения и самоутверждения над другими и за счет других. Это плоды всей той успешной подрывной работы НПО и грантоедов, которую совершалась за эти 27 лет по переписыванию Истории и фабрикованию лжеидентичности «украинец» для накачивания глобального «антирусского проекта» Запада. Бессмертный работает на них и находится в их числе. «Мы должны слышать и понимать друг друга, двигаясь этим путем. Теперь я хотел бы остановиться тезисно и конспективно на том, какой я хочу видеть Украину, я, как гражданин, как человек, который ведет с вами разговор и который имеет свои определенные убеждения. Вопрос войны. ИТАК, Я ВЫБИРАЮ МИР. Но надо прекрасно понимать: мир может быть только тогда, когда у тебя сильная армия. Поэтому проблему Донбасса следует разрешать методом диалога, но при этом понимать, что там должна быть сильная, действенная армия. Тогда этот диалог будет звучать твердо и уверенно, и будет давать результат. Технологическими составляющими этого процесса могут быть несколько государственных программ, начиная с таких как, на сегодняшний день, возможность для реализации тема оздоровления детей, многодетных семей, людей со специфическими потребностями и т.д.» Совершенно непонятно, при чем к остановке войны государственные программы оздоровления детей. По сути создается впечатление, что Роман Бессмертный не видит реально такой возможности. Война — это тупик для всех, кто подвизается на полях этой власти или недалеко от нее: она им выгодна. «Завершая ведением диалога между территориальными громадами оккупированных территорий и Украиной. Эти процессы нужно было уже давным-давно запускать: чем дольше тянется война, тем больше сложность урегулирования таких процессов. И тем больше вопросы перезревают, поэтому нужно как можно быстрее двигаться этим путем». Если бы был возможен диалог, то не было бы войны. Громады ОРДЛО не хотят иметь ничего общего с «киевским режимом», пропагандистская машина которого постаралась для этого на славу. «Тема безопасности должна стать темой правительства. И здесь и проблема единства исполнительной власти, которая на сегодня разделена. Украина имеет 2 правительства: одно — на Банковой, другое — на Грушевского. И тема целостности этой политики. Правительство, нарушает сферу своей компетенции, лезет в сферу бизнеса и пытается управлять им в ручном режиме, не занимаясь, вместо этого темой безопасности граждан. Тема социального достатка. Очевидно, что она является следствием экономики. Экономика может развиваться только при условии наличия инвестиций, уровень которых сегодня очень низкий, не позволяющий развивать экономику, платить все налоги и выполнять социальные гарантии. А это означает, что невозможно избежать диалога с бизнесом, не создавая соответствующие условия для его роста. Если правительство сосредоточит свое внимание на сфере безопасности, тогда оно снизит давление на управленческие, а не регуляторные вещи, такие, как поползновения влазить в бизнес, но вместо этого обеспечит диалог с бизнесом. А он касается стабильности системы, при котором можно говорить о экономическом росте, и необходимости покрытия тех социальных разрывов, которые все время возникают. Главным содержанием этого процесса должно быть преобразование Украины в страну возможностей, в которой каждый человек смог бы увидеть свой вектор и свой маневр, как солдат в бою». Украина как придаток ЕС больше никогда не станет социальным государством, каким было УССР. Рабам не нужны возможности, им нужен кнут. Экономика строится сегодня на одном бизнесмене — Президенте — и речь может идти только о возможностях этого одного человека — Порошенко П.А. Что разве Роман Бессмертный этого не знает или не хочет знать? «Такой процесс не может проходить без серьезных гарантий на право собственности и ее неприкосновенности. Поэтому нужно понимать, что собственность обязывает. Это не просто: «я наворовал и владею», а собственность должна иметь характер обязанности и социальной ответственности собственника». При олигархическом капитализме латиноамериканского типа, который построен на Украине, никакой ответственности собственника не может быть по определению. Никакого диалога с бизнесом никогда не будет, т.к. сначала нужно ответить, откуда взялись миллиарды у олигархов. «И очевидно важно, что Украина не может не быть субъектом геополитики, тогда как в нынешней ситуации она все время является ее объектом, когда без нее и за нее решают ее судьбу». Начиная с 1991 г. Украина НИКОГДА НЕ БЫЛА СУБЪЕКТОМ ГЕОПОЛИТИКИ, но всегда ее объектом, одного упоминания про Будапештский меморандум достаточно. «И еще одна вещь, которая является архиважной — это тема местного самоуправления, это тема как можно большей самостоятельности территориальной громады и способности местных властей решать в рамках своей компетенции, которая должна быть обеспечена, и договорные условия в отношениях с центральной властью. Это обеспечит разнообразие Украины и, в то же время, равенство каждого человека в его возможностях своего развития. Как этого достичь? Очевидно, что Украине потребуется недолгий переходный период до 3 лет. Содержанием этого процесса должен стать как можно более быстрое принятие документа, который касается дороги обновления, который я бы назвал своего рода конституционным законом или соглашением, которая предусматривала бы определенный план действий, который я обозначил в начале своей речи. И на этом пути потребуется очень серьезно изменить Конституцию и принять целый комплекс новых законов». Полнейшая чушь, я думаю сам пан Роман в это не верит. Равенство при олигархическом капитализме и сословном обществе неофеодального типа в сегодняшней Украине не будет никогда. Сколько было так называемых «переходных периодов», что все 27 лет независимости превратились в один сплошной переходной период. Только вот куда переходить? Наследие УССР, которое было разворовано олигархами, закончилось, переходить можно только в небытие, в «НІЧЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗДЕРЖАВНОСТІ», как писал когда-то Евген Маланюк.

На встрече с общественностью Одессы Роману Безсмертному помогали в качестве модераторов Александр Мучник – президент Института демократии и прав человека, Тарас Федюк — постоянный президент Ассоциации украинских писателей, Юрий Котляревский — управленческий консультант-психолог.

Встреча вышла весьма оживленной. Ее участники высказывали различные весьма нетривиальные суждения о роли государства и человека в становлении современной Украины; спорили о том, кто же виноват в тотальной коррупции в современном постмайданном обществе — менталитет или советское прошлое; не сходились во мнении, нужна ли стране новая Конституция, когда старая цинично попирается. Прозвучала мысль, что для борьбы с коррупцией необходимо менять систему, а не отдельные законоположения. Дискутировали о том, что первично: подъем экономики или культурного уровня населения. Ставился вопрос, как примирить тех, для кого святым является памятник Ватутину и Щорсу, а для кого — Бандере и Шухевичу. Прозвучала мысль и о cильной рукe на примере Пиночета в стране для наведения порядка. В конечном итоге сошлись на том, что Украине необходимы демократия и свобода.

Не было предложено и, как мы показали, в принципе не могло быть предложено смысловое решение ни одной поставленной проблемы….