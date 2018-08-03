Сыворотки против ботулизма в Украине нет уже три года: 70 украинцев заболели ботулизмом в нынешнем году, а пятеро – умерли

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

«Отличить инфицированные продукты от качественных практически невозможно. Лучший способ защитить свое здоровьё — воздерживаться от еды, о качестве которой вам ничего неизвестно. В зоне риска — копчёная, вяленая и солёная рыба, грибы домашнего консервирования, а также домашняя колбаса, мясные и рыбные консервы», — говорится в заявлении организации.

Отмечается также, что необходимой для лечения сыворотки в Украине нет уже три года. При этом нелегально лекарство можно приобрести в интернет-аптеках (от 200 гривен за дозу, целая же упаковка стоит более 2,5 тысячи гривен). Такая ситуация связана с тем, что в 2014 году закончилось действие сертификата о госрегистрации противоботулинического препарата.

Эксперты ассоциации рыболовов предупреждают, что инфицированными могут быть и продукты из крупных магазинов, супермаркетов и рынков.

«Масштаб нелегального вылова рыбы приблизился к официальному. По неофициальным данным, теневой рынок рыбной продукции оценивается в 6 миллиардов гривен. Незаконно выловленная рыба перерабатывается нелегально и реализуется в тени. При таких обстоятельствах ни о каком контроле качества речи быть не может. От покупки такой продукции мы с вами не застрахованы даже в супермаркетах. Ведь при приёме на реализацию товара они требуют минимальное количество документов, которые недобросовестный делец может выписать прямо у себя на колене», — констатируют рыбаки, подчёркивая, что украинские супермаркеты буквально стали центрами незаконно выловленной рыбы по причине «закрытости» для проверяющих структур.

«Если на рынках можно проверить продавцов и их товар, то для того, чтобы сделать проверку в супермаркете, необходимо за две недели подать запрос в администрацию с чётким указанием времени и того, что вы собираетесь проверять. Естественно, после этого сама проверка превращается в фарс. При этом супермаркеты стали безотходным производством. Как пример: в магазин поступила живая рыба, но в аквариуме она не нашла своего покупателя и уснула. Её выкладывают как охлаждённый продукт на лёд. Но и здесь её не купили. Тогда, чтобы убрать признаки несвежести, ей отрезают голову, чистят и получившуюся тушку пытаются продать. Если и в таком виде её не продали, то тогда это явно протухшее мясо отправляют в кулинарию, где его замаринуют и поджарят, или просто пустят на фарш», — сказано в заявлении Ассоциации рыболовов Украины.

Уже несколько лет организация добивается введения в стране сертификата происхождения рыбы — государственного документа, свидетельствующего о легальности товара. К настоящему времени Агентство рыбного хозяйства Украины создало специальную рабочую группу для разработки законопроекта, который бы регламентировал внедрение указанного сертификата, при этом к разработке привлечены специалисты Европейского фонда поддержки реформ.

Добавим, что специалисты советуют приобретать солёную рыбу в целом виде, так как это признак того, что использовался свежий экземпляр. Кроме того, желательно, чтобы рыба лежала в упаковке производителя и была сделана по ГОСТу.

Напомним, ботулизм — тяжёлое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Болезнь поражает нервную систему человека. Симптомы — тошнота, рвота, головная боль, нарушение зрения (двоение в глазах), может быть першение в горле, нарушение глотания и осиплость голоса.