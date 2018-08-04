Группа подростков избила школьницу и сняла избиение на видео

Правоохранители установили, что группа подростков избила школьницу 27 июля в Малиновской районе Одессы, сообщает 4 августа пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В ходе мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео, на котором группа несовершеннолетних девушек издевается над знакомой девушкой. Сведения о событии полицейские сразу же внесли в журнал единого учета и начали проверку. Было установлено, что событие имело место 27 июля текущего года на территории Малиновского района Одессы", – сказано в сообщении.

Полицейские установили всех фигурантов правонарушения. "Участники события – знакомые между собой подростки 13–14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Также установлено, что причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападавших, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", – сообщили в полиции.

Родителей всех правонарушительниц привлекли к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях Украины. "Учитывая, что на видео усматриваются признаки уголовного преступления, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", – добавили в полиции.

Видео избиения школьницы опубликовала в Facebook 3 августа пользователь Екатерина Гринкевич-Раскидная. "Я закипаю, я тоже была тяжелым подростком, но чтобы толпой на одного... Если бы увидела, то не пожалела бы свою биту и накостыляла этим девочкам по заднице… А у недомальчиков, комментирующих происходящее, видно, "бубенчики" звенели от страха, что оставалось только подстрекать. Смотрите, родители, каких мужчин воспитали – уродов", – написала Гринкевич-Раскидная.