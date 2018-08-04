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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одесской области женщина, пытаясь объехать собаку, влетела в металлический отбойник, в результате чего погиб её маленький сын

Категория: Новости / Происшествия

В Одесской области женщина, пытаясь объехать собаку, влетела в металлический отбойник, в результате чего погиб её маленький сын

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства аварии на 328-м километре трассы Киев — Одесса в Одесской области.

Как сообщили правоохранители, 36-летняя женщина ехала на автомобиле Hyundai Elantra в окрестностях села Троицкое Любашёвского района и в какой–то момент пошла на манёвр, пытаясь объехать собаку, выбежавшую на проезжую часть, и не справилась с управлением. В результате машина влетела в металлический отбойник.

В Одесской области женщина, пытаясь объехать собаку, влетела в металлический отбойник, в результате чего погиб её маленький сын

 

В ДТП погиб на месте 7-летний сын водительницы, а сама она вместе с ещё тремя пассажирами, среди которых были ещё два ребёнка, попали в больницу Любашовки с различными степенями тяжести.



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