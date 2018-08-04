В Одесской области женщина, пытаясь объехать собаку, влетела в металлический отбойник, в результате чего погиб её маленький сын

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства аварии на 328-м километре трассы Киев — Одесса в Одесской области.

Как сообщили правоохранители, 36-летняя женщина ехала на автомобиле Hyundai Elantra в окрестностях села Троицкое Любашёвского района и в какой–то момент пошла на манёвр, пытаясь объехать собаку, выбежавшую на проезжую часть, и не справилась с управлением. В результате машина влетела в металлический отбойник.

В ДТП погиб на месте 7-летний сын водительницы, а сама она вместе с ещё тремя пассажирами, среди которых были ещё два ребёнка, попали в больницу Любашовки с различными степенями тяжести.