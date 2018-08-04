Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)

Беды продолжают сыпаться как из рога изобилия на жителей дворов, расположенных на улице Генерала Петрова, напротив Малиновской райадмиинистрации.

Как мы уже рассказывали, в этих дворах вот уже несколько десятков лет не работает ливневая канализация. В итоге после каждого дождя дворы превращаются в настоящее море. Асфальт на межквартальных дорогах попросту не держится: его смывает очередным дождем, или снегом. Жители домов устали оббивать пороги различных чиновников с просьбами о помощи. Им обещают, но ничего не делают.А после минувшего аппаратного совещания, на котором городской голова отказался выслушать одесситов, они были вынуждены пойти на крайние меры, – вчера перекрыли на час проезжую часть на улице Генерала Петрова, как раз напротив Малиновской райадминистрации.

После своеобразного митинга жители прорвались к руководству городского управления дорожного хозяйства. Начальника на месте не оказалось (в отпуске), зато один из чиновников мило сообщил, что, дескать, нервничать нечего, проект ремонта дороги есть и скоро будет объявлен тендер на 6,2 млн грн. на проведение ремонтных работ. Жителей это сообщение озадачило, поскольку ни один чиновник не обмолвился о капитальном ремонте ливневой канализации, без которой новое покрытие дороги продержится в лучшем случае полгода. «Уже такое было. Накануне одних из выборов нам сделали ремонт дороги. А в ливневке только прочистили колодцы. Сами можете посмотреть, что осталось после такого ремонта. Какие у нас ямы», - отметила жительница дома по ул. Генерала Петрова,27, Ирина.

Это было вчера. А сегодня утром жители проснулись и обнаружили, что их двор опять превратился в озеро. Оказалось, что ночью случилась авария на водопроводной трубе. Сотрудники «Инфоксводоканала» для устранения течи стали откачивать воду из колодца прямо во двор, в надежде, что ливневка (которая не работает вообще) справиться с водой. В итоге вода заполонила весь двор. В этот раз жители дворов решили провести своеобразный флешмоб, чтобы привлечь внимание местных чиновников. Они разложили возле лужи пляжные принадлежности, поставили зонтики, одели купальники и пригласили чиновников вместе с ними «отдохнуть» на курорте. «В нашем дворе очередное ЧП. Ко всем нашим бедам с дорогой прибавилась лопнувшая труба водоканала. Сотрудники предприятия откачали воду в наше непросыхаемое озеро-лужу, из-за нерабочей ливневой канализации и убитой дороги. Это многолетняя (более 40лет) проблема свыше 10 домов. Жители домов, устав стучаться в кабинеты чиновников и слушать красивые обещания, устроили перформанс «Отдых на берегу озера Черемушки с лечебными грязями», чтобы городские власти обратили внимание на проблему», - написала на своей страничке в соцсетях жительница дома Анна Е.

Вот как выглядит двор весной и зимой.

Следует отметить, что сегодняшняя акция далеко не первая попытка местных жителей привлечь внимание власти к проблеме межквартальных проездов. В прошлом году они тоже проводили своеобразный флешмоб - замостили огромные ямы картошкой.

Одесситы надеются, что их проблемы все же увидят и услышат местные чиновники!