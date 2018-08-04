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  • Дата: Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15

Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)

Категория: Новости

Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)

Беды продолжают сыпаться как из рога изобилия на жителей дворов, расположенных на улице Генерала Петрова, напротив Малиновской райадмиинистрации.

Как мы уже рассказывали, в этих дворах вот уже несколько десятков лет не работает ливневая канализация. В итоге после каждого дождя дворы превращаются в настоящее море. Асфальт на межквартальных дорогах попросту не держится: его смывает очередным дождем, или снегом. Жители домов устали оббивать пороги различных чиновников с просьбами о помощи. Им обещают, но ничего не делают.А после минувшего аппаратного совещания, на котором городской голова отказался выслушать одесситов, они были вынуждены пойти на крайние меры, – вчера перекрыли на час проезжую часть на улице Генерала Петрова, как раз напротив Малиновской райадминистрации.

Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)

 

После своеобразного митинга жители прорвались к руководству городского управления дорожного хозяйства. Начальника на месте не оказалось (в отпуске), зато один из чиновников мило сообщил, что, дескать, нервничать нечего, проект ремонта дороги есть и скоро будет объявлен тендер на 6,2 млн грн. на проведение ремонтных работ. Жителей это сообщение озадачило, поскольку ни один чиновник не обмолвился о капитальном ремонте ливневой канализации, без которой новое покрытие дороги продержится в лучшем случае полгода. «Уже такое было. Накануне одних из выборов нам сделали ремонт дороги. А в ливневке только прочистили колодцы. Сами можете посмотреть, что осталось после такого ремонта. Какие у нас ямы», - отметила жительница дома по ул. Генерала Петрова,27, Ирина.

Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)

 

Это было вчера. А сегодня утром жители проснулись и обнаружили, что их двор опять превратился в озеро. Оказалось, что ночью случилась авария на водопроводной трубе. Сотрудники «Инфоксводоканала» для устранения течи стали откачивать воду из колодца прямо во двор, в надежде, что ливневка (которая не работает вообще) справиться с водой. В итоге вода заполонила весь двор. В этот раз жители дворов решили провести своеобразный флешмоб, чтобы привлечь внимание местных чиновников. Они разложили возле лужи пляжные принадлежности, поставили зонтики, одели купальники и пригласили чиновников вместе с ними «отдохнуть» на курорте. «В нашем дворе очередное ЧП. Ко всем нашим бедам с дорогой прибавилась лопнувшая труба водоканала. Сотрудники предприятия откачали воду в наше непросыхаемое озеро-лужу, из-за нерабочей ливневой канализации и убитой дороги. Это многолетняя (более 40лет) проблема свыше 10 домов. Жители домов, устав стучаться в кабинеты чиновников и слушать красивые обещания, устроили перформанс «Отдых на берегу озера Черемушки с лечебными грязями», чтобы городские власти обратили внимание на проблему», - написала на своей страничке в соцсетях жительница дома Анна Е.

Вот как выглядит двор весной и зимой.

Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)

 

Следует отметить, что сегодняшняя акция далеко не первая попытка местных жителей привлечь внимание власти к проблеме межквартальных проездов. В прошлом году они тоже проводили своеобразный флешмоб - замостили огромные ямы картошкой.

Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)

 

Одесситы надеются, что их проблемы все же увидят и услышат местные чиновники!

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Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)
Одесситы пригласили местных чиновников на «Черемушинские грязи» (фото)
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