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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Под Одессой снова перекрыли дорогу

Категория: Новости


Под Одессой снова перекрыли дорогу

Несколько десятков жителей Усатово снова перекрыли объездную дорогу. Так они протестуют против массового движения по самой дороге и прилегающим улицам большегрузных фур.

По словам местных жителей, другого способа привлечь внимание к проблеме у них попросту нет. А ведь из-за постоянного движения машин у них просто зашкаливает уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, разбиваются дороги и уже трещат дома.

Так и не дождавшись реакции властей, жители решили самостоятельно воспрепятствовать   движению грузовиков по улицам.

Более того, акция по блокаде движения грузовиков объявлена бессрочной.



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