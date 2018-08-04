Под Одессой снова перекрыли дорогу

Несколько десятков жителей Усатово снова перекрыли объездную дорогу. Так они протестуют против массового движения по самой дороге и прилегающим улицам большегрузных фур.

По словам местных жителей, другого способа привлечь внимание к проблеме у них попросту нет. А ведь из-за постоянного движения машин у них просто зашкаливает уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, разбиваются дороги и уже трещат дома.

Так и не дождавшись реакции властей, жители решили самостоятельно воспрепятствовать движению грузовиков по улицам.

Более того, акция по блокаде движения грузовиков объявлена бессрочной.