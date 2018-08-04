В Одессе чествовали победителей 18-й яхтенной регаты на Кубок портов Чёрного моря

Организационный комитет 18-й по счёту яхтенной регаты на Кубок портов Чёрного моря подвёл её итоги и определил победителей парусных соревнования «Кубок порта Черноморска» и «Кубок порта Южного».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одесского морского торгового порта. Церемония награждения прошла в Доме приёмов облгосадминстрации.

В соревнованиях приняли участие 25 парусников из разных городов Украины, а яхта «Шериф» (капитан — Олег Олейник) заняла первые места в своём классе судов во всех трёх гонках. Достижением яхты «Маэстро» (капитан — Юрий Гончаров) стали три третьих места в другом классе.

Для полностью обновлённого экипажа, только накануне гонок спустившего судно на воду, это, как особо подчеркнул председатель областной федерации парусного спорта Сергей Червяков, значительный и многообещающий успех,

— отмечают в пресс-службе порта.

Абсолютным победителем всех гонок стала яхта Maestro (капитан — Олег Сташкевич), экипаж которой уже заявил о себе на украинском уровне и занял высокое место на прошлогоднем Кубке мира. По итогам регаты парусник показал самую высокую скорость и лучшее время.