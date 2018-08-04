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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе молодчики в балаклавах спилили 200 деревьев — для места под новостройку

Категория: Новости

В Одессе молодчики в балаклавах спилили 200 деревьев — для места под новостройку

В курортной зоне Одессы, на Гагаринском плато, группа молодых людей в балаклавах спилили около около 200 деревьев - строительная компания готовится возводить здесь новостройки.

Об этом сообщает одесский эколог и общественный деятель Владислав Балинский на своей странице в Facebook.

Лидер общественной организации "Зеленое письмо" предостерег: "...Приморский район в результате незаконной коррупционной застройки побережья и отсутствия городского планирования в ближайшее время станет непригодным для жизни. Дай боже, чтобы на Гагаринском плато обошлось без техногенных катастроф и человеческих жертв.

В Одессе молодчики в балаклавах спилили 200 деревьев — для места под новостройку

В Одессе молодчики в балаклавах спилили 200 деревьев — для места под новостройку

 

 



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