«Черноморец» сыграл вничью в гостевом поединке с «Зарёй»

«Моряки» снова провели хороший матч под руководством Ангела Червенкова и отобрали очки у участника Лиги Европы, луганской «Зари», — 1:1

Отчётную встречу, которая традиционно для «Зари» проходила в «Запорожье» на «Славутич-Арене», лучше начали одесситы. Как и в первых двух матчах этого сезона «чёрно–синие» провели активную пятиминутку, используя фланги и длинные забросы на форвардов. Больше всех в составе «Черноморца» старались Татарков и Чорний, однако для создания голевого момента у ворот Махарадзе усилий футболистов из Южной Пальмиры не хватило. «Заря» выровняла игру уже к десятой минуте, после чего плотно оккупировала половину поля гостей и принялась проводить затяжные позиционные атаки.

Финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал первую ничью в текущем сезоне Премьер-лиги — «Заря» и «Черноморец» — 1:1. Этот результат добавил в копилку одесситов один зачётный бал, и на данный момент коллектив Ангела Червенкова имеет в своём активе четыре очка после трёх туров.

Свой следующий матч в рамках Премьер-лиги «моряки» проведут дома 11 августа против «Десны» из Чернигова. Начало матча на стадионе в парке Шевченко пока не определено.