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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Холера в водоёмах Одесской области: угрозы эпидемии нет

Категория: Новости

Холера в водоёмах Одесской области: угрозы эпидемии нет

Специалисты обнаружили неэпидемические холерные вибрионы в Белгород-Днестровском районе, в двух местах на Кучурганском и на Хаджибеевском лиманах в Раздельнянском районе и в очистительных сооружениях Белгорода-Днестровского.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Всего специалисты отобрали 156 проб воды на территории Одессы и Одесской области.

Отмечается, что у 587 больных, которые попали в больницы с 27 июля по 2 августа с острыми кишечно-желудочными заболеваниями, холера не обнаружена. Следовательно, угрозы эпидемии нет.



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