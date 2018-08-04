Холера в водоёмах Одесской области: угрозы эпидемии нет

Специалисты обнаружили неэпидемические холерные вибрионы в Белгород-Днестровском районе, в двух местах на Кучурганском и на Хаджибеевском лиманах в Раздельнянском районе и в очистительных сооружениях Белгорода-Днестровского.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Всего специалисты отобрали 156 проб воды на территории Одессы и Одесской области.

Отмечается, что у 587 больных, которые попали в больницы с 27 июля по 2 августа с острыми кишечно-желудочными заболеваниями, холера не обнаружена. Следовательно, угрозы эпидемии нет.