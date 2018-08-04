Украина хочет стать самой некурящей страной в мире?

Именно такие амбициозные планы огласил представитель отдела контроля за табаком Украинского научно-стратегического института Константин Красовский. По его словам, на сегодняшний день в стране курит около двадцати процентов населения. Что на семнадцать процентов ниже, чем было, скажем, в 2006 году.

Однако борцам с табаком мало столь скромных результатов, и они намерены довести число курильщиков до пяти процентов от общего числа населения.

Отметим, однако, что такого результата пока не удалось добиться ни одной стране мира.

Так, даже в Исландии, которая, имея всего около трехсот тридцати тысяч населения, тратит на развитие спорта и здорового образа жизни наибольший процент ВВП соредии всех стран Европы, показатель курильщиков составляет не менее двенадцати процентов.

К тому же осталось непонятным, за счет чего же украинские борцы с никотином намерены добиться столь «космического» результата.

Впрочем, поскольку они уже не раз отмечали роль в снижении числа курильщиков повышения стоимости сигарет, то этот же путь они намерены лоббировать и впредь.