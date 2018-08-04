В Одесской области обнаружили тела двух погибших при купании

По информации ГСЧС, недалеко от Затоки обнаружено тело пятидесяти девяти летнего мужчины, который еще 1 августа пошел купаться и пропал. В ходе поисков были обследованы более двенадцати километров побережья и 1,7 тысяч квадратных метров морского дна.

Отметим, что тело погибшего было обнаружено пограничниками далеко в море на расстоянии более двадцати морских миль (тридцать семь километров) от берега.

Так же обнаружено тело двадцати одно летнего парня, который накануне вечером пошел купаться в Хаджибейский лиман и исчез.

Проводится расследование, выясняется, что стало причиной гибели людей.