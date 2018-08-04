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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Ночью в Одессе сгорели семь торговых павильонов

Категория: Новости


Ночью в Одессе сгорели семь торговых павильонов

По информации ГСЧС, около двадцати трех тридцати поступил сигнал о возгорании торговых объектов на Люстдорфской дороге.

Уже через семь минут на место прибыли пожарные экипажи. Было установлено, что огнем охвачены цветочный магазин и несколько торговых павильонов.

Пожар был погашен в течение двадцати минут. Однако к тому времени выгорели семь торговых объектов.

Общая площадь возгорания составила более ста пятидесяти квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава.

Причины возгорания и объем нанесенного ущерба устанавливаются.



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