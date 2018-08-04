В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

4 и 5 августа в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета проходил XI Всеукраинский турнир по мини-футболу Brands League Summer Cup. В соревнованиях приняли участие любительские команды со всей Украины. Как правило, команды состоят из работников крупных компаний, которые, таким образом, организовывают для своих сотрудников досуг.

На протяжении двух дней люди отдыхают, купаются загорают получают удовольствие от общения друг с другом, от Одессы в частности. Мы давно работаем с этими компаниями и собираем команды на такие неформальные общения посредством футбола два раза в год,

- поделился организатор турнира Максим Кисиленко.

По его словам, Лига брендов Украины организовывает такие соревнования среди любительских команд уже на протяжении восьми лет. На летний кубок в Одессу приехали десять команд из Киева, Белой Церкви и Черкасс.

Сергей Ковальчук из поселка Шкаривка Киевской области работает ветеринарным врачом, а по совместительству тренирует футбольную команду «Гранит». В Лиге Брендов Украины «Гранит» играет уже шесть лет. В Одессу команда приезжает уже третий раз.

Нашей команде уже 10 лет и последние четыре года мы являемся чемпионами Киевской области по футзалу. Наша команда играет на большом поле, но мы с радостью отзываемся на приглашение играть в зале. В Одессе нам очень нравится. Зал - супер, организация - супер, город - супер, море – я считаю, здесь есть все условия для проведения турнира,

- рассказывает Сергей Ковальчук.

Независимо от уровня команды, независимо от того, где она выступает, мы награждаем всех, не делаем исключений. Суть нашей игры не в объявлении победителя, а проведении самого мероприятия, то есть, в участии,

- добавил Максим Кисиленко.

Спорткомлекс МГУ принимает Лигу брендов Украины уже второй год.

По словам Максима Кисиленко, раньше соревнования проводились на других крытых площадках. Такое подходящее место для проведения турнира, как спорткомплекс МГУ, искали очень долго.

Это лучший зал в Одессе. В прошлом году здесь очень понравилось командам, людям, которые непосредственно являются участниками этого мероприятия, поэтому мы будем проводить здесь соревнования и в дальнейшем. Очень благодарны президенту Международного гуманитарного университета Сергею Кивалову за такую возможность и надеемся на дальнейшее сотрудничество в организации и проведении данного мероприятия,

- отметил Максим Кисиленко.

Время для проведения соревнования Лига бронирует заранее. Уже известно, что следующий, зимний кубок, состоится во вторые выходные января, то есть 12 и 13 числа. Участники игры заранее планируют свою поездку. Едут на соревнования вместе со своими семьями и болельщиками.