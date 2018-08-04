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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

Категория: Новости / Спорт


В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

4 и 5 августа в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета проходил XI Всеукраинский турнир по мини-футболу Brands League Summer Cup. В соревнованиях приняли участие любительские команды со всей Украины. Как правило, команды состоят из работников крупных компаний, которые, таким образом, организовывают для своих сотрудников досуг.

В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

На протяжении двух дней люди отдыхают, купаются загорают получают удовольствие от общения друг с другом, от Одессы в частности. Мы давно работаем с этими компаниями и собираем команды на такие неформальные общения посредством футбола два раза в год,
- поделился организатор турнира Максим Кисиленко.

По его словам, Лига брендов Украины организовывает такие соревнования среди любительских команд уже на протяжении восьми лет. На летний кубок в Одессу приехали десять команд из Киева, Белой Церкви и Черкасс.

В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

Сергей Ковальчук из поселка Шкаривка Киевской области работает ветеринарным врачом, а по совместительству тренирует футбольную команду «Гранит».  В Лиге Брендов Украины «Гранит» играет уже шесть лет. В Одессу команда приезжает уже третий раз.

Нашей команде уже 10 лет и последние четыре года мы являемся чемпионами Киевской области по футзалу. Наша команда играет на большом поле, но мы с радостью отзываемся на приглашение играть в зале. В Одессе нам очень нравится. Зал - супер, организация - супер, город - супер, море – я считаю, здесь есть все условия для проведения турнира,
 - рассказывает Сергей Ковальчук.

В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

Независимо от уровня команды, независимо от того, где она выступает, мы награждаем всех, не делаем исключений. Суть нашей игры не в объявлении победителя, а проведении самого мероприятия, то есть, в участии,
 - добавил Максим Кисиленко.

Спорткомлекс МГУ принимает Лигу брендов Украины уже второй год.

В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

По словам Максима Кисиленко, раньше соревнования проводились на других крытых площадках. Такое подходящее место для проведения турнира, как спорткомплекс МГУ, искали очень долго. 

Это лучший зал в Одессе. В прошлом году здесь очень понравилось командам, людям, которые непосредственно являются участниками этого мероприятия, поэтому мы будем проводить здесь соревнования и в дальнейшем. Очень благодарны президенту Международного гуманитарного университета Сергею Кивалову за такую возможность и надеемся на дальнейшее сотрудничество в организации и проведении данного мероприятия,
 - отметил Максим Кисиленко.

В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу

Время для проведения соревнования Лига бронирует заранее. Уже известно, что следующий, зимний кубок, состоится во вторые выходные января, то есть 12 и 13 числа. Участники игры заранее планируют свою поездку. Едут на соревнования вместе со своими семьями и болельщиками.

 

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В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
В Одессе прошел летний кубок Лиги брендов Украины по мини-футболу
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