Глеб Милютин: одесскими налоговиками выявлено более 2600 наемных лиц, которые работали нелегально

Необходимость легализации наемного труда, соблюдение законодательства при выплате заработной платы - это те вопросы, на которые фискальная служба Одесской области постоянно акцентирует внимание как работодателей, так и наемных работников,

- сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Вместе с тем, руководитель отмечает, что на протяжении января-июля текущего года фискальной службой Одесской области по результатам 286 проверок установлено 2629 работников без официального трудоустройства. Во время проверок почти половина из них - 1193, оформлены согласно действующему законодательству.

Материалы проверок переданы Главному управлению Гоструда в Одесской области.

Лишь официальные трудовые отношения гарантируют наемным работникам право на государственные социальные выплаты, а бюджету - дополнительные поступления в виде налога на доходы физических лиц и единого социального взноса,

- подчеркивает Глеб Милютин.

В Главном управлении ГФС в Одесской области напоминают: информацию о работодателях, которые пренебрегают требованиями законодательства, скрывают от налогообложения заработные платы своих работников, можно сообщить воспользовавшись мобильным приложением «Legal Work».

Для этого не нужно посещать государственную налоговую инспекцию. Достаточно загрузить приложение на мобильный телефон и в несколько кликов заполнить соответствующую форму.

С начала текущего года таким образом граждане направили в фискальную службу 78 жалоб, из них 20 поступило в июле.