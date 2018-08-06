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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Городские пункты приема металлолома ждут проверки

Категория: Новости


Такая задача поставлена в ходе аппаратного совещания, которое состоялось сегодня в горсовете.

Как выяснилось, только за последнее время и только на территории одного Киевского района было похищено восемьдесят девять люков. Причем, как правило, их сдают в ближайшем пункте приема металла.

Именно с целью проверить деятельность пунктов приема металла и убедить их работников не принимать люки, фрагменты оград и другое подобное имущество и должны проводиться такие рейды.

Отметим, однако, что вопрос о взятии под контроль работы пунктов приема металла поднимался уже не раз, однако тогда отмечалось, что полномочия проверять работу таких объектов относится исключительно к полномочиям правоохранительных органов.



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