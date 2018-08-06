Избиение школьницы своими сверстницами - это просто вопиющий случай

Так охарактеризовало данное резонансное событие, происшедшее недавно в Одессе городское руководство.

Как было отмечено на аппаратном совещании, это лишний раз доказывает, что взрослые не уделяют должного внимания подрастающему поколению и не разъясняют им достоверно, что такое хорошо, и что такое плохо.

Поэтом городское руководство инициировало встречу с представителями ювенальной превенции, чтобы выяснить, какие меры принимаются к недопущению подобных ситуаций в дальнейшем и выработать совместные действия в этом направлении между правоохранительными органами и местным самоуправлением.

При этом городской голова дал указание руководству департамента образования взять расследование данного случая на особый контроль департаментом образования, который потребовал обеспечить полноценную превентивную работу во всех образовательных учреждениях города.

Этим, в частности, должны заниматься заместители директоров школ по воспитательной работе.

Данные должности были восстановлены по инициативе одесского муниципалитета.