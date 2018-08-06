Городские власти держат под контролем розничную сеть реализации хлебобулочных изделий в городе

Все киоски «Одесского каравая», которые были реализованы на аукционе за 10,6 миллионов гривен, сохранят нынешнее целевое назначение. Об этом было доложено на совещании в горсовете.

Ранее между муниципалитетом и ООО «Одесский каравай» действовало соглашение о розничной реализации хлебобулочных изделий. И такое положение будет сохраняться вне зависимости от того, кто стал их новым собственником.

А если условия соглашения будут нарушены, то городские власти обещают предпринять эффективные оперативные действия. Однако о каких конкретно действиях идет речь, так и осталось загадкой.