Патриарх Филарет: Война способствует росту Киевского патриархата

В телевизионном интервью «Прямому» предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет выразил свое однозначное мнение по расширению количества прихожан Киевского патриархата, чему, по его мнению, способствует война на востоке Украины, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Наша цель - рост киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? - допустил войну. А эта война способствует росту киевского патриархата", - отметил Филарет.

В связи с этим вспоминается одна из более ранних проповедей настоятеля УПЦ КП по поводу военного конфликта на Донбассе. Тогда Филарет отметил следующее: "Не надо думать, что население Донбасса не виновато в этих страданиях. Виновато! И свою вину должно откупить страданиями и кровью."

После провозглашения автокефалии Украинской Православной Церкви главные святыни Украины, Киево-Печерская и Почаевская лавры, которыми пользуется РПЦ и Московский Патриархат в Украине, перейдут в собственность УПЦ, рассказал Патриарх Филарет в том же интервью «Прямому».

"Дело в том, что никакой собственности у Московского патриархата в Украине нет. Не имеет собственности. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет. А те приходы, которые построили свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - рассказал он.