Муниципалитет объявил стихийной торговле войну на уничтожение

Такую задачу поставлена перед профильными службами муниципалитета.

Однако, сделано это должно быть так, чтобы не пострадали люди, которые торгуют тем, что вырастили своими руками на своих участках и для которых это существенный источник доходов для их семей.

Для этих людей создать условия, чтобы они могли торговать на территории рынков. Для чего на каждом городском рынке должны быть льготные ряды.

А вот что касается перекупщиков, которые занимаются перепродажей, то они должны торговать на рынках на общих основаниях.