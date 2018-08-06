Все ОСМД должны погасить долги за газ до сентября

И сделано это должно быть сделано до сентября.

Ведь, как было отмечено на совещании в горсовете, «не за горами начало нового отопительного сезона и мы должны предварительно получить необходимое количество газа, чтобы обеспечивать теплом жителей города на протяжении всего осенне-зимнего периода».

Однако при наличии серьезных непогашенных задолженностей номинации на поставки газа может оказаться проблематичным.

И хотя обычно отопительный сезон в Одессе реально начинается не ранее конца октября, по мнению мэра, принимая во внимание капризы погоды, мы должны быть готовы ко всему заранее.

При этом первый вице-мэр Анатолий Орловский заверил, что данная ситуация находится на контроле и заслушивается на еженедельных совещаниях.