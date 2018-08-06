На спусках к морю стало светло даже ночью

Об этом представители депутатского корпуса рассказали на совещании в мэрии. При этом выразили особую благодарность сотрудникам КП «Горсвет», которые менее, чем за две недели провели все необходимые работы.

Напомним, что при подготовке к сезону прибрежную территорию и обеспечив освещение Трассы Здоровья, было упущено из виду необходимость освещения спусков к морю, которые остались темными. Что создавало серьезные неудобства одесситам и гостям города, которые хотят вечером пройтись у моря.