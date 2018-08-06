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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Полиция квалифицирует надписи возле одесских храмов, только как хулиганство

Категория: Новости


Полиция квалифицирует надписи возле одесских храмов, только как хулиганство

Пока, во всяком случае. По информации ГУНП, надписи, сделанные неизвестными «активистами» «филиал ФСБ» возле нескольких храмов и монастырей Украинской Православной церкви Московского Патриархата квалифицированы в ЕРДР по части 2 статьи 296 УК Украины (хулиганство).

Отметим, что во время данной провокации люди, которые с этой целью пришли к храмам отреагировали на осуждение прихожан и прохожих агрессией и угрозами.

И, по неофициальной информации, даже нанесли телесные повреждения одному из священников.

По информации ГУНП, в настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются личности причастных к этим противоправным действиям.

Отметим, что в действиях «активистов» присутствовали признаки еще нескольких статей Уголовного Кодекса, в том числе, разжигание национальной и религиозной розни.



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