«И в полночь ваши денежки заройте в землю там…»

Любимая с детства песенка-куплеты ушлых кота Базилио и лисы Алисы как нельзя лучше отображает последние новости проекта «Европейский вал». В результате «завышения объемов фактически выполненных работ, нецелевого использования средств и других коррупционных злоупотреблений проект завершился уголовным производством. Детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе следствия было доказано нанесение государству убытков на более чем 16,68 млн грн.» Кто стоит за махинациями, до сих пор неизвестно. Не правда ли, дорогие мои читатели, неприятно ощущать себя в полной мере жителем сказочной Страны Дураков, тем более, что и не сказочная она вовсе?…

В народе прозванный как проект «Стена», а по документам числящийся под претенциозным названием «Европейский вал», барьер имел целью укрепить собой значительную часть восточной границы Украины. Создатель проекта и действующий на то время премьер-министр Арсений Яценюк торжественно объявил о нем в конце лета 2014 года, на пике войны с российским агрессором на востоке Украины. Кроме того, «планов громадьём» и искусностью инженерного воплощения проект стоимостью в 520 млн. долларов буквально воочию должен был символизировать «остаточнэ прощавай» государства Украина, выбравшего европейский вектор развития, в отношении соседа-супостата.

Но прошло четыре года, и … Да, да, вы правильно подумали, мои дорогие читатели, – что-то пошло не так. В результате – это не совсем тот вал, который планировало правительство. Вернее будет сказать – совсем не тот.

Экономические сложности заставили сократить бюджет проекта в четыре раза и отложить его завершения до 2020 года. Между тем, скандал с хищением средств вообще поставил под сомнение весь проект. Для большинства украинцев, хоть сколько-нибудь знакомых с этим проектом, построенная часть стены стала скорее физическим напоминанием об укоренившейся коррупции в стране, чем символом прогресса и безопасности.

И вместе с тем, на все резонные претензии по поводу недостроенного проекта Арсений Яценюк отвечал, что проект – успешный.

«Это часть одного из крупнейших достижений правительства после Майдана и усилий всего украинского народа: восстановление обороноспособности страны», – заявлял он, к примеру, в интервью Радио Свобода.

На сегодняшний день проект Стены охватывает лишь небольшую часть 2300-километровой восточной границы Украины с Россией. Он состоит из 170 километров траншей, 72 километров ограждения, 165 километров патрульной дороги, 19 км наземной полосы, оборудованной сейсмическими датчиками для обнаружения движения объектов весом более 60 килограммов, и четырех пограничных постов с 17-метровыми сторожевыми башнями, оснащенными камерами наблюдения и тепловизорами.

На фото вы видите один из бункеров – окопное помещение размером с небольшую комнату, призванное защитить от прямого удара 152-миллиметрового артиллерийского снаряда. Не верьте глазам своим, дорогие мои читатели, ведь на самом деле – это форпост амбициозного премьерского проекта, и до российской границы всего 400 метров.

«Мы жили здесь без стены в течение 100 лет»

Конечно, мягко говоря, скромность воплощения и затянувшиеся до неприличия сроки строительства, а особенно выявленные в рамках проекта злоупотребления вызвали резко негативное отношение к нему в украинском обществе.

Например, депутат парламента Олена Сотник назвала его «яма стоимостью в четыре миллиарда гривен»:

«Ров (протяженностью несколько десятков километров) на Украинско-Российской границе с зелененькой сеточкой – и есть та самая "Стена", которая нас должна защитить от вражеских вторжений со стороны Российской Федерации. Напомню, речь идёт о Европейском Вале – "стратегическом фортификационном проекте" Яценюка, на котором он пиарился около года. Проект находится на стадии строительства и деньги из бюджета продолжают тратиться на эпический Вал!»

А вот украинские пограничники, несмотря ни на что, все равно смотрят на проект с оптимизмом. Они говорят, что даже сама работа над стеной – лучше, чем ничего, надо же сделать хоть что-то, чтобы защитить Украину. Хотя при этом обречённо соглашаются, что стена не выдержит российского наступления. Но, оказывается, суть амбициозного проекта не в этом. «Стена дает нам время организовать первую линию обороны, пока придётся ждать прибытия Вооруженных сил. Мы очень хорошо понимаем, что стена не может остановить танки», – рассказывают пограничники.

Но более всего возмущены жители приграничных городов и сел, которые жалуются, что проект мозолит им глаза и даже мешает жизни. Некоторые жалуются, что он разделяет членов семей и друзей. Местные фермеры же опасаются потерять доступ к полям, которые тянулись к территории России – на памяти нескольких поколений там без всяких ограничений выпасался их скот. «Мы жили здесь без стены в течение 100 лет. Большая глупость строить ее здесь», – заявляют местные жители.

Основной причиной, почему местные жители могли свободно передвигаться через эту границу, и почему строительство стены стало такой головной болью для них, является то, что после распада СССР между Россией и Украиной так и не было проведено положенной по закону демаркации границы.

Кроме самой изгороди, также ввели новые бюрократические процедуры для пересечения официальных пунктов границы, которые также дополнительно ограничивают свободу передвижения.

До недавнего времени граждане России и Украины могли пересекать административную границу по внутренним паспортам. Сегодня для этого нужны загранпаспорта, что еще больше огорчает местных жителей.

«Они должны понимать, что по ту сторону – агрессор», – объясняют в ответ на жалобы местных жителей военные. Не родственники, не соседи, а агрессор… Военные надеются, что в определенный момент правильное понимание у жителей приграничных районов все же наступит.

И про коррупцию, куда ж без неё, родимой…

По мнению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) строительство проекта «Стена» должно было осуществляться более быстро и качественно. Так, НАБУ выявило, что некоторые патрульные дороги вдоль стены, где ездят пограничные военные, были сильно уже запланированных трех метров, и из бюджета проекта украли не менее 365 000 долларов.

Восемь человек из пограничной службы Украины и местных подрядчиков были задержаны в августе и ноябре 2017 по подозрению в хищении. В июле сего года НАБУ объявило о завершении досудебного расследования и подготовке обвинительного акта для направления в суд.

Пока непонятно, кто стоял за схемами хищений. По приказу Службы безопасности Украины (СБУ) все сведения о проекте сделали государственной тайной. Некоторые указывают пальцем на Яценюка, потому что стена была его идеей.

Яценюк, тем временем, называет ложными, «в стиле Геббельса», обвинения его в организации любых неправомерных действий, и считает их подпитывающими «пропаганду Кремля».

«Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект».

«Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли (а расследованию придется это доказать в суде), каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?» – добавляет Яценюк.

Стоит отметить, что ещё в бытность премьер-министром Арсений Яценюк устроил своего рода флэш-моб – при большом скоплении СМИ и неравнодушной общественности попытался перекусить сетку изгороди плоскогубцами. Справедливости ради стоит признать, что проволока Стены, которую в народе уже нарекли «сеточкой для огурцов», не поддалась. То ли усилия были фальшивыми, то ли премьера обязывала необходимость продолжать столь прибыльный проект в существующем виде.

В Украине немало профессионалов, способных реализовать проект «Стена»

Оригинальный рецепт создания настоящего Европейского вала предложил журналист Денис Казанский:

«Почему это происходит? Почему провалился такой, казалось бы, нужный и полезный проект? А потому что доверили его реализовывать не тем людям. В Украине есть специалисты по строительству заборов, и найти их достаточно легко. Нужно только проехаться по Конча-Заспе, Буче, Козину и другим элитным поселкам, где селятся украинские чиновники. На месте вы сможете легко убедиться, что в Украине существует немало профессионалов, которые могут легко реализовать проект «Стена»».

В качестве профессионалов журналист предлагает использовать чиновников и других власть имущих, которые с успехом научились обносить свои поместья заборами невиданной высоты и неслыханной прочности, в частности, приводит фото забора усадьбы одного из депутатов. Этот забор выдерживал самые разные испытания. Два года назад его пытались снести жители Бучи, но так и не смогли этого сделать. Получилось только на время демонтировать ворота. Забор выстоял, и даже продемонстрировал чудесную способность к самовосстановлению. Как только люди разошлись, ворота магическим образом снова встали на место. В Буче есть еще один умелец – вокруг своего участка он возвел забор высотой с трехэтажный дом, видимо, чтобы соседи не заглядывали во двор.

В этой связи интересно, если сложить совокупную длину чиновничьих заборов по всей Украине, сколько километров границы удастся перекрыть? Как вы считаете, дорогие мои читатели?