Пока гром не грянет?

В последнее время природа разбушевалась. В Киеве затопило подземные переходы, даже обваливались мосты. На ближайшие недели синоптики прогнозируют дожди и грозы. А следовательно, надо ожидать даже молний. Верховная Рада не подумала о принятии законопроекта на предмет установления льгот чернобыльцам. Но на днях это сделал Конституционный суд Украины, признав незаконным отмену льгот чернобыльцам. Надо сказать, что льготы чернобыльцам были отменены с подачи тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка. Более того, были отменены даже зоны, подразделявшие пострадавшие от Чернобыльской аварии территории. Были также ликвидированы нормы социальной помощи, по которым чернобыльцам выдавалось льготное питание, а также бесплатные лекарства. Такого не понимают в соседней Беларуси и в России, которые тоже пострадали в результате Чернобыльской аварии. По крайней мере, мне известно от родственников, что детям там выдают дополнительное питание и при необходимости выделяют им льготные путевки в санатории. Пахотные земли, на которые выпали радиоактивные осадки, там постепенно вводят в сельскохозяйственный оборот, изучают, какие сельскохозяйственные культуры и какой скот предпочтительно содержать на этих землях.

В Украине под давлением «Народного Фронта», который возглавляет Яценюк, министр инфраструктуры Владимир Омелян запретил полеты на Москву. И теперь украинцы летают туда транзитом через Беларусь, принося заработок местной авиакомпании. Но в то же время вице-премьер Украины Степан Кубив считает возможным отказ от использования твелов российского производства. Эти ядерные сборки пытаются заменить американскими фирмы «Вестенхаус». Из-за этого было уже несколько аварий, которые удалось ликвидировать с большими усилиями. Такие аварии происходили на Запорожской атомной станции и на Южно-Украинской. На днях прошла информация, что отстранен от должности директор Чернобыльской АЭС, которого к тому же не пригласили на конференцию стран-доноров укрытия над Чернобыльской атомной электростанцией. И это – продолжение неразумной политики властей в сфере эксплуатации АЭС.

Российские твелы пока еще используют. Но уже есть планы по строительству собственного завода для производства сборок для атомных реакторов, поскольку в Украине большие залежи урана.

На этом фоне куда успешнее велось строительство хранилищ атомных отходов. Возможно, потому, что оно курировалось и финансировалось американской стороной.

Между тем радиоционный фон в Киеве и окрестностях и без того не самый лучший. А недавно в Чернобыльской зоне горел так называемый рыжий лес, который стал рыжим в результате выпадения радиоактивных осадков. Такое впечатление, что наши чиновники не думают о завтрашнем дне. Например, о том, что через 5 лет истекают сроки эксплуатации большинства украинских атомных блоков. И в скорости придется продлевать сроки их использования или строить новые. Однако по поведению украинских властей создается впечатление, что после них, как потоп. И никого не волнует создавшаяся ситуация. Наверное ждут, пока гром не грянет?