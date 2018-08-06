Пятый год без Крыма

Потеря невосполнимая, но альтернатива есть

В народе не зря говорят, что когда мы что-то имеем – не ценим, а потеряв – страдаем. Так получилось и с Крымским полуостровом. Многие годы все, кто желал, могли в любое время года поехать в этот прекрасный уголок и насладиться богатством природы. А какое здесь удивительное чистое море. Природное убранство южного берега, окаймленное горами, которые защищают побережье от северных ветров, все это и создает неповторимые климатические особенности. Крым прекрасен в любое время года. Здесь уютно отдыхать весной, летом и осенью, да и зимой на полуострове чудесный отдых. Когда на континентальной части Украины еще продолжает хозяйничать зима, на южном берегу цветет миндаль, все долины и горы укрываются молодым зеленым убранством. Местные жители, да и приезжие, уже во второй половине февраля снимают зимнюю одежду и наслаждаются ранним солнечным теплом.

Мне часто приходилось бывать в Крыму по работе и на отдыхе, начиная с 1952 года, когда это была автономная республика. В это время здесь продовольственное обеспечение было значительно лучше, чем в украинских областях. Поэтому, мы нередко приезжали сюда, чтобы «отовариться». Помню и то время, когда в 1954 году Никита Хрущев, в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией, решил присоединить Крым к Украине. Казалось, что это имело рациональный смысл. Ведь, глядя на карту, отчетливо видно, что этот полуостров представляет собой, своего рода аппендицит у огромной заморской российской территории. А так, Крым, как бы приращивался к материковой Украине через небольшой Перекопский вал. Жаль, очень жаль, что мы, имея в своих руках, такую жемчужину лишились этого чудесного уголка. Ведь ежегодно сюда приезжали на отдых миллионы украинских отдыхающих. Здесь были наши санатории, дома отдыха и пионерские лагеря. Многие украинцы приезжали сюда не организованным образом, как говорилось – «дикарем». Здесь всем всегда хватало места под солнцем у ласкового моря.

Помню, как однажды на полуостров приехал художник с мировым именем – Пабло Неруда. Он объездил все южное побережье, побывал в детском пионерском лагере «Артек», во многих санаториях, познакомился с великолепными дворцами. Перед отъездом, выступая на прощальном вечере, он вдруг неожиданно для всех сказал: «Крым – это орден на груди планеты земля». Никто не думал, что этот ценитель искусства, побывавший во многих странах мира, под впечатлением всего, что увидел, даст такую высокую оценку Крымскому полуострову.

В поисках альтернативы

Лишившись массового отдыха в Крыму, украинцы уже в 2014 году начали искать себе альтернативу у моря. Правда, для многих наших сограждан этой альтернативы искать и не приходилось, ведь большая часть украинцев всегда приезжали на отдых к берегам Черного и Азовского морей, которые расположены в других областях. Среди всех регионов, у которых есть выход к морю, больше всего всегда пользовалась успехом Одесская область. И привлекало сюда отдыхающих не только морское побережье, но и сам город, большинство просто желали побывать в южной жемчужине. Здесь есть много санаториев, пансионатов, баз отдыха, но главное – сам город, с его историческими художественными шедеврами, музеями, театрами, «Привозом» и многим другим. Одесса по-прежнему осталась привлекательной зоной отдыха. Так можно утверждать потому, что сейчас число отдыхающих и туристов почти удвоилось по сравнению с прошлыми годами. В 2017 году нашу область посетило около 5 миллионов человек.

Одесская область является привлекательной для гостей не только из Украины, но и Белоруссии, России, и многих других зарубежных стран. Область располагает 240 отелями на 14,5 тысячами койкомест. Немало хороших пляжей и баз отдыха. Кажется здесь есть все условия для привлечения гостей, а вот дороги – это всеукраинская беда, они с каждым годом становятся все хуже и хуже, что усложняет приезд автотуристов.

Как и прежде большим спросом среди отдыхающих пользовалась и пользуется зона отдыха на Азовском море – Запорожская область. Правда, раньше здесь в основном были отдыхающие из России, сейчас их количество значительно сократилось. Больше всего сюда приезжают отдыхающие из Украины, много гостей было из соседней Беларуссии. Основная зона отдыха области находится в Бердянске. Здесь официально работает 91 санаторий. Довольно чистое море и песчаные здешние пляжи многих привлекают, а вот цены за услуги справедливо вызывают возмущение у приезжих. Ведь здесь курортный сервис далек от турецких курортов, зато цены перещеголяли турецкие зоны отдыха. И тем не менее, в 2017 году в области отдыхало 5,5 миллиона человек. Неплохо, но местным владельцам баз отдыха следовало бы определить такие цены на услуги, чтобы они были доступны для многих, а не отпугивали людей, в противном случае они за свои деньги найдут себе отдых за рубежом, где цены ниже, а сервис – лучше.

Имеет возможность принимать у себя гостей на отдых и Николаевская область, но она располагает меньшим количеством приморских зон отдыха, чем соседние Одесская, Херсонская и Запорожская области. Но базы отдыха в Очакове, Рыбаковке и Коблево давно пользуются большим спросом у отдыхающих. Хотя, как и в других областях, николаевские базы отдыха привлекали многих гостей из России. Сейчас они сюда не приезжают. В прошлом году в области отдохнуло полтора миллиона человек. Сейчас все базы отдыха в области полностью заполнены отдыхающими.

Среди южных областей Украины, Херсонская выделяется своей уникальностью потому, что она омывается Черным и Азовским морями, а общая береговая линия протянулась более, чем на 200 километров. Наличие двух морей и позволяет разнообразить организацию отдыха для гостей. Многим известна Арбатская стрелка в Геническом районе, которая тянется между Азовским морем и Сивашем на десятки километров до границы с Крымом. Здесь давно началось строительство баз отдыха вдоль моря. Эта зона многих привлекает не только своим мелководными берегами, что позволяет рано подымать температуру морской воды, которая отличается высоким содержанием брома, йода и других минеральных солей. К тому же на стрелке есть термальные воды, целебные озера и грязи.

В области давно большой популярностью пользуется зона отдыха Скадовского района. Большая часть его побережья расположена вдоль мелководного Джарелгачского залива. Его воды густо заросли морскими водорослями, которые насыщают морскую воду большим количеством минеральных солей, имеющих важное целебное свойство. Особенно ценен этот залив для лечения детей с заболеваниями дыхательных органов. Учитывая этот фактор, здесь давно функционируют детские оздоровительные лагеря и санатории..

Большим количеством оздоровительных баз отдыха располагает Голопристанский район, где более чем на 40 километров протянулось морское побережье с белоснежными песчаными пляжами. Всего в 2017 году в Херсонской области побывало 3,5 миллиона отдыхающих. К их услугам предоставлено 1000 миниотелей и пансионатов, 300 баз отдыха. Много приезжих предпочитали частные дома и квартиры, где хозяева могут предоставить не только место для проживания, но стол. Важно отметить, что зоны отдыха области привлекают не только украинских отдыхающих, гостей из соседних стран, но представителей дальнего зарубежья. В прошлом году, например, в области побывали гости из Германии, Турции, Израилья, Великобритании, США, Италии, Швеции, Китая, Франции, России, но больше всех было приезжих из Беларуссии.

Удивительный уголок для отдыха

Хочу обратить внимание на возможности принимать отдыхающих в Херсонской области. В настоящем повествовании остановлюсь, по моему мнению, на уникальном уголке большой зоны отдыха, которая называется Железный Порт. Сразу предупреждаю тех, кто вдруг решат добираться сюда морским транспортом – здесь никакого порта нет, а название курорт получил от названия здешнего села. А почему так назвали село, об этом надо рассказать отдельно.

По нашим измерениям село Железный Порт совсем юное. Его основали в 1922 году переселенцы из старинного села Келегей, которое расположено на пути от Голой Пристани к Скадовску. В то время село считалось большим, но продуктивной земли для всех местных жителей было мало. А крестьянам новой советской власти надо было чем то заниматься. Вот им и предложили, переселиться на пустующие прибрежние земли у Чорного моря. Земля здесь плодородная, но местность, как и весь юг Украины часто страдала от летней засухи. И все же крестьяне новую землю освоили. Успешно выращивали не только зерновые культуры, но и овощи. Бывшие степняки быстро освоили и рыбный промысел. Успешно здесь развивалось домашнее животноводство и птицеводство.

Село стало зажиточным по тому времени. У людей начали появляться избытки продовольствия, а сбыть его было некуда. Районный центр расположен за 60 километров и его нужды с лихвой удовлетворяли окружающие села. Был большой рынок в Херсоне, но к нему не доберешься через Днепр. Такую же нужду, со сбытом сельскохозяйственных товаров, испытывали также и крестьяне многих сел, что располагались на левом берегу нижнего Днепра. В этих условиях предприимчивые жители степного региона решили создать на берегу Черного моря свой порт, чтобы можно было отсюда морским путем отправлять товар.

Я много раз бывал в этом селе, знаком с правилами строительством и эксплуатацией морских портов, но трудно было представить, как местные жители, с той примитивной техникой сумели построить порт. Нельзя сказать, что это было мощное сооружение. Нет, его построили по народному изречению – голь на выдумки хитра. Так, как у села берег мелкий, куда бы могли приставать морские пароходы, решили к глубине проложить стометровый причал в виде узкоколейки. Затем на глубине соорудили пристань, к которой могли бы швартоваться суда. Для заготовки и хранения зерна построили несколько складов, крыши которых были укрыты железом. Сам железный причал и склады, под железной крышей были своего рода ориентиром для капитанов судов, которые на вопрос: «куда путь держите?», отвечали: «За товаром в железный порт». Это и дало названию селу. Особенность этого поселка еще и в том, что здесь в то время была своя электростанция.

Но здесь море открытое, частые шторма постепенно убирали часть берега, с ним ушла под воду, железная узкоколейка и пристань. Не сохранились и большие склады под железной крышей, за то о них тепрерь напоминает село, которое получило название от событий прошлого.

Если кто не был здесь лет 30, сегодня не узнает Железный Порт. Поселок превратился в молодой, бурно развивающийся курорт с мягким климатом, с широкими песчаными пляжами и большим выбором мест размещения.

Сам поселок Железный Порт расположен в причерноморском регионе Украины, на юге Херсонской области Голопристанского района. Чтобы добраться до курорта, необходимо следовать до Херсона, а затем автобусом к месту отдыха. Расстояние от областного центра – 103 километра. Место для отдыха уникально тем, что на востоке открытое море, к западу всего в 500 метров расположен Черноморский биосферный заповедник, который занимает 100 тысяч гектаров, а на югозапад – степь. Климатические условия в этой зоне своеобразные, и особенность климата отличается тем, что здесь сухой степной таврический воздух сочетается с влажным морским, который насыщен ионами моря. И еще одна положительная сторона этого курорта – здесь у берега море мелкое, что способствует быстрому прогреву воды, создавая ранний комфорт. В Железном Порту курортный сезон начинается в мае и заканчивается в сентябре. Но и зимой многие приезжают в пансионаты, работающие круглогодично, чтобы насладиться зимним морским воздухом. В летнее время здесь аншлаг, когда оживает все вокруг, обилие овощей и фруктов, а средняя температура морской воды удерживается на уровне 22-23 градуса. Специалисты здешний климат оценивают как субтропический, сухой, с легким морским бризом. Пляжи песчано-ракушечные, чистые. Сам курорт находится на одной широте с Евпаторией и Саками, что и обеспечивает ему теплый целебный климат.

Сама курортная зона Железного Порта расположена на 526 гектарах. На этой территории разместились 524 базы отдых. Сюда входят гостиницы, отели, пансионаты на 100-120 мест, коттеджи и дачи на 60-80 мест. Кроме того свои услуги предлагаеть частный сектор. Есть возможность выбирать жилье с расчетом собственных экономических возможностей. Есть предложения отдыхать и проживать с питанием, кухней или просто место для жилья. Но многие, кто здесь отдыхали, жалуются на высокие цены за услуги

Выход найден, но …

Как видим, украинцы нашли выход, как оздоровиться и отдохнуть без Крыма. Таких уголков отдыха, как Железый Порт много и в других областях. Это все хорошо, но надо больше работать над тем, как создать комфортные условия для тех, кто решил свой отпуск и отдых провести в Украине. А для этого, прежде всего, необходимо позаботится о дорогах. В настоящее, врем многие наши сограждане имеют собственный автомобильный транспорт. Автовладельцы с удовольствием добирались бы своим транспортом. Но когда люди начинают соизмерять стоимость бензина на то, чтобы добраться к месту отдыха, а затем представлять себе дорогу, по которой можешь и колеса по пути потерять, это отпугивает людей от такой поездки.

И еще об одном следует напомнить – о ценах. Многие владельцы баз отдыха, отелей и даже частный сектор считают, коль человек едет к морю или в горы, значит у него для этого должны быть большие деньги. Вот они и устанавливают такие цены на свои услуги, которые не соответствуют предлагаемому сервису. Надо помнить, что большинство наших сограждан собираясь на летний отдых, целый год в чем то себе отказывают, чтобы накопить деньги на отпуск. А вы с них готовы содрать три шкуры, чтобы собрать себе капитал. Оно и понятно, летний отдых дело сезонное и каждый хочет накопить себе впрок. Но всему должна быть мера. Помните правило – не переборщи, что сравнимо с врачебным правилом – не навреди. А то за рубеж поедут не только толстосумы, но и жители со средним достатком.

А такое возможно, когда люди начнут сравнивать домашние затраты на отдых и траты на курортах за рубежом. Они уже не пользу наших горе владельцев. Например, сегодня, чтобы отдохнуть семье из трех человек (муж, жена и ребенок) 7 дней в Турции, надо израсходовать 1000-1500 долларов. Это с перелетом на самолете, жильем и обильным питанием. В том же Железном Порту цены значительно выше. Не уступают им и цены в Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Да и зона отдыха в Западной Украине не из дешевых.