Эпигенетическая революция: управление через ДНК?

Политика управляет представлениями и властвует в умах благодаря представлениям. Новые области науки предоставляют новые представления, а значит новые возможности управлять массами. Об этом свидетельствует юбилейный доклад Римского клуба, приуроченный к своему полувековому юбилею и озаглавленный «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Доклад основан на идеях «нового Просвещения» и холистического мировоззрения, частью чего является новая биология и эпигенетика, которые мы рассмотрим в статье. Исследовав процессы информационного обмена в клетках человеческого тела, ученые в последние годы пришли к выводам, которые должны радикально изменить наше понимание Жизни. Со школы нам известно, что всей нашей биологией управляют программы, заложенные в молекуле ДНК. Но как доказано сегодня, сама ДНК управляется сигналами, поступающими в клетки извне. И этими сигналами являются, в первую очередь, наши мысли (как позитивные, так и негативные): таким образом человек в принципе может изменять свое тело, любую ситуацию и всю свою жизнь, работая над своим мышлением. Это открытие возвещает новую эпоху в истории понимания реальности. Управление генным кодом выводит нас на новый уровень в возможностях порабощения и манипуляции над человечеством в глобальных масштабах.

Генетический детерминизм: все предопределено генами?

Когда вы убеждены, что вами управляют гены, которыми вас облагодетельствовали при зачатии, вы получаете удобную возможность с полным основанием снять с себя всю ответственность и объявить себя жертвой наследственности: «Я не виноват в том, что не успел сделать работу в срок. Просто я такой медлительный: это все гены!» Это делает человека пассивным и равнодушным к своей судьбе. С самого начала Эпохи Генетики нам внушают, что мы бессильны перед мощью скрытых в нас генов. Великое множество людей живет в постоянном страхе перед тем, что однажды их гены вдруг возьмут и «включат» в них Нечто Ужасное. Представьте себе человека, воображающего себя бомбой с тикающим часовым механизмом и ожидающего, что вот-вот в нем взорвется рак, так же, как он взорвался в его брате, сестре, дяде или тете. Миллионы людей винят в своем плохом самочувствии не сочетание умственных, физических, эмоциональных и духовных причин, а нарушения биохимической механики своего организма. Подавляющее же большинство людей рождается с генами, с которыми вполне можно быть здоровыми и жить счастливо. Те напасти, которые ныне одолевают человечество: диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак – отнюдь не вызываются конкретным геном. Они – результат сложного взаимодействия множества эпигенетических и экологических факторов среды. Но что приводит в действие гены? Ответ на этот вопрос дал в 1990 году Ф.Ниджхаут в статье «Метафоры и роль генов в развитии организмов»: «идея, будто гены управляют всем живым, высказывалась так часто и долго, что ученые забыли о том, что это всего лишь гипотеза, но никак не установленная научная истина. В действительности же научные исследования последнего времени опровергают данную гипотезу.

Главная догма дарвинизма

После того как Джеймс Уотсон и Френсис Крик открыли генетический код ДНК, ученые махнули рукой на влияние окружающей среды. Однако им следовало бы помнить: сам Чарльз Дарвин под конец жизни признавал, что его эволюционная теория недопустимо умалила ее роль. В 1876 году он писал: «По моему мнению, величайшей моей ошибкой было то, что я не придал достаточного значения непосредственному воздействию, которое окружающая среда, т. е. пища, климат и т. д., оказывает независимо от естественного отбора. Когда я писал «Происхождение видов» и в последующие годы у меня не было надежных свидетельств прямого воздействия среды; теперь же подобные свидетельства многочисленны». Ученые-последователи Дарвина наступали на те же грабли. Беда недооценки среды в том, что она ведет к генетическому детерминизму – убеждению, будто гены «управляют» всем живым, и с этим невозможно ничего сделать. Это убеждение искажает наши представления о жизни. Как сегодня установила новая, разорвавшая с догмами дарвинизма, биология, источником движения, обусловливающего различные формы жизнедеятельности клетки, является не ДНК, а изменение электрической заряженности белков. Откуда же взялось широко распространенное представление о том, что гены «управляют» всем живым? Дарвин в «Происхождении видов» предположил, что наследственные факторы, передающиеся из поколения в поколение, определяют, какие именно признаки будут наблюдаться у потомков. Авторитет Дарвина был столь велик, что ученые сломя голову бросились на поиски этих самых «управляющих жизнью» наследственных факторов. В 1910 году путем тщательных микроскопических исследований удалось установить, что передающаяся из поколения в поколение наследственная информация заключена в хромосомах – нитевидных структурах, которые становятся видны в клетке непосредственно перед тем, как она разделится на две «дочерние» клетки. Хромосомы входят в состав самой большой из органелл клетки – ядра. Изолировав ядро, ученые забрались внутрь хромосом и обнаружили, что они состоят всего из двух типов молекул – белка и ДНК. В 1944 году ученые определили, что наследственная информация содержится в ДНК хромосом. Эксперименты, позволившие сделать этот вывод, были чрезвычайно изящными. Исследователи выделили ДНК одного вида бактерий А – и добавили к культуре, содержащей только бактерии вида Б. Очень скоро у бактерий вида Б стали проявляться наследственные признаки, ранее свойственные виду А. Когда стало известно, что для передачи наследственных признаков не нужно ничего, кроме ДНК, эта молекула заняла в науке поистине выдающееся место. Оставалось определить структуру нашей «выдающейся» молекулы, что и сделали Джеймс Уотсон и Френсис Крик. Молекулы ДНК оказались длинными нитевидными цепочками, составленными из азотсодержащих химических соединений четырех видов – так называемых оснований (аденина, тимина, цитозина и гуанина; А, Т, С и G). Уотсон и Крик сделали вывод, что последовательность аминокислот в остове белковой молекулы определяется последовательностью оснований в молекуле ДНК. Длинная цепочка молекулы ДНК подразделяется на отдельные гены – участки, служащие шаблонами для синтеза конкретных белков. Так были обнаружены коды воспроизводства белковых «машин» клетки! В 1953 году они опубликовали свои результаты. За эту и последующие работы Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в 1962 году получили Нобелевскую премию. Уотсон и Крик объяснили, почему ДНК идеально подходит для передачи наследственной информации. В обычном состоянии каждая нить ДНК переплетается с еще одной нитью ДНК, образуя свободно свернутую конфигурацию: двойную спираль, характерная особенность которой заключается в том, что последовательности оснований в обеих нитях ДНК являются зеркальными отражениями друг друга. Когда нити ДНК расплетаются, каждая из них содержит информацию, необходимую для воспроизводства ее точной комплементарной (дополняющей) копии, т.е., путем разъединения нитей двойной спирали молекулы ДНК становятся самокопирующимися. Это наблюдение позволило предположить, что ДНК самостоятельно управляет своим воспроизводством: она как бы сама себе «хозяйка». Исходя из этой гипотезы, скорее догадки, что ДНК управляет собственным воспроизводством и несет в себе программу выработки белков, Френсис Крик и сформулировал ГЛАВНУЮ ДОГМУ КЛАССИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ. Согласно этой догме, ступенькой, ниже восседающей на царском троне ДНК располагается ее короткоживущая «ксерокопия» – РНК или рибонуклеиновая кислота. Именно она служит физическим шаблоном для кодирования аминокислотной последовательности, составляющей остов белковой молекулы. Коль скоро облик живого организма определяется характером его белков, а белки кодируются ДНК, последнюю вполне логично считать единственной «первопричиной» любых черт организма.

Эпигенетика

Новейшие научные исследования в буквальном смысле выбивают почву у дарвинистского всевластия генов из-под ног. Группа ученых под руководством Дэвида Сильвермана положила начало новому, революционному направлению в биологии, получившему название эпигенетика («НАДгенетика»). Наиболее часто использующееся в настоящее время определение эпигенетики было введено Артуром Риггсом в 90-х годах XX века и формулируется как «изучение наследуемых изменений в функции генов, которые не могут быть объяснены изменениями в последовательности ДНК». Эпигенетика кардинальным образом меняет наши представления о том, как управляется жизнь. Эпигенетические исследования последнего десятилетия показали, что ДНК-программы, передаваемые по наследству с помощью генов, вовсе не «запечатлеваются в камне» при рождении – они могут изменяться под влиянием внешних воздействий, таких, как питание, эмоции и стрессы. Поскольку генетиков интересует только ДНК, они, за ненадобностью, отбрасывают регуляторные белки прочь, выплескивая с водой ребенка.

Эпигенетика возвращает этого «ребенка» обратно, она изучает хромосомные белки, которые, как выясняется, играют в механизме наследственности не меньшую роль, чем ДНК. ДНК образует как бы сердцевину хромосомы; белки же обволакивают ДНК наподобие рукава. Когда гены укрыты, содержащуюся в них информацию «прочитать» невозможно. Представьте себе, что ваша рука – это участок ДНК, содержащий ген, в котором закодирован голубой цвет глаз. В клеточном ядре такой участок ДНК покрыт связанными с ней регуляторными белками, как рука – рукавом рубашки. Как же «засучить рукава» регуляторных белков? Необходим внешний сигнал, побуждающий белок «рукава» изменить конфигурацию, отделиться от двойной спирали ДНК и открыть ген для «прочтения». Когда ген оказывается открыт, клетка делает его копию. Таким образом, активность генов управляется присутствием или отсутствием покровных регуляторных белков, что, в свою очередь, обусловливается сигналами внешней среды.

Эпигеном как настроечная таблица

Разобраться в тонкостях эпигенетического воздействия – значит разобраться в том, как сигналы окружающего мира управляют активностью генов. Сегодня уже понятно, что схема «верховенства ДНК» устарела. Согласно новой, более сложной схеме «главенства среды», распространение биологической информации начинается с сигналов среды, действующих через регуляторные белки, и лишь затем в игру вступают ДНК, РНК и, наконец, белок. Эпигенетика также установила, что есть два механизма – генетический и эпигенетический, посредством которых организмы передают из поколения в поколение наследственную информацию. Этот факт открывает возможность исследовать вклад в человеческое поведение как природы nature (генов), так и воспитания nurture (эпигенетических механизмов). Если же принимать во внимание только генетические программы (как это делалось многие десятилетия), механизм влияния среды понять невозможно. Известна аналогия, которая проясняет отношения между эпигенетическим и генетическим механизмами. В 1970-х гг. по окончании телепрограмм на экране телевизора появлялась так называемая «настроечная таблица». Большинство таких таблиц представляли собой что-то вроде концентрических мишеней для стрельбы. При помощи ручек и переключателей телевизионного приемника можно было добиться появления или исчезновения настроечной таблицы, а также подстраивать целый ряд ее характеристик: цвет, оттенок, яркость, контрастность, положение по вертикали и горизонтали. Имелась возможность изменять характер изображения на экране, никак не воздействуя при этом на сигнал, поступающий из телецентра. То же самое делают и регуляторные белки. Благодаря этим эпигенетическим «ручкам» одна и та же генная программа может реализоваться в виде двух и более тысяч вариантов белков. Другие исследования показали, что эпигенетические механизмы играют роль в развитии целого ряда заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых, диабета. Только 5% сердечников и раковых больных имеют право списывать свою болезнь на наследственность. СМИ, поднявшие большой шум вокруг открытия генов рака груди, почему-то умолчали о том, что в 95% случаев рак груди возникает отнюдь не из-за унаследованных генов. У значительной части онкологических больных причиной злокачественных опухолей становятся не дефекты в генах, а обусловленные экологией эпигенетические изменения в организме. Философ Эва Яблонска и биолог Марион Лэм писали в своей книге «Эпигенетическое наследование и эволюция»: «В последние годы специалисты по молекулярной биологии установили, что геном гораздо более подвержен влиянию среды, чем это предполагалось ранее. Также они установили, что информация может быть передана потомкам иными средствами, нежели базовая последовательность ДНК. ДНК не управляет живыми организмами, и ядро – не «мозг» клетки. Жизнь клеток, точно так же как ваша или моя, обусловлена тем, среди чего они живут».

Главенствующая роль среды

Новая наука приходит к выводу, что информационный поток, управляющий живой материей, начинается с сигналов окружающей среды, которые управляют связыванием «рукава» регуляторных белков с ДНК, т.е., с активностью генов. Поток информации больше не является однонаправленным. В 1960-х годах Говард Темин установил экспериментально, что РНК способна переписывать ДНК, тем самым поворачивая информационный поток вспять, в направлении, обратном предписанному Главной догмой дарвинизма. Г.Темин, которого поначалу подняли на смех и обвинили в «ереси», позднее получил Нобелевскую премию за описание обратной транскрипции: молекулярного механизма, при помощи которого РНК может переписывать генетический код. Обратная транскрипция нынче на слуху, т.к. именно таким образом РНК вируса СПИДа захватывает ДНК инфицируемой клетки. Сегодня также известно, что изменения в молекуле ДНК, например, добавление или удаление метиловых групп (метилирование), влияют на связывание с ней регуляторных белков. Судя по всему, белки также способны работать в направлении, обратном дарвиновскому информационному потоку, поскольку белковые антитела в иммунных клетках изменяют ДНК тех клеток, которые их синтезировали.

Эпигенетика и будущее человечества

Гены обладают волновой природой, т.е. обладают полевой компонентой. Клетки с помощью этих полей обмениваются между собой информацией, например, через поля, излучаемые хромосомами яйцеклетки, записывается судьба человека, которую можно, при желании, перепрограммировать. Гены вполне могут останавливать старение, регенерировать ткани и органы, противостоять неизлечимым болезням и появляется возможность создания квантового биокомпьютера. Генетическую информацию можно передавать на огромные расстояния, что может быть использовано для манипулирования геномом людей, т.е. с помощью фотонных полей программировать людей на генетическом уровне. Это открывает путь к созданию массового психогенного оружия. Причем человек не будет в состоянии сопротивляться такому воздействию, поэтому оно обладает невероятным потенциалом.