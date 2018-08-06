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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одесском зоопарке прошёл ковбойский праздник «День лошадей»

Категория: Новости

В Одесском зоопарке прошёл ковбойский праздник «День лошадей»

В Одесском зоопарке прошёл праздник для детей и взрослых «День лошадей», сообщает сайт города.

Это мероприятие работники зверинца провели в формате ковбойской вечеринки: гостей встречали аниматоры-ковбои, подготовившие для детей различные игры и конкурсы и поведавшие им интересные фактах из жизни лошадей.

«Дети участвовали в шуточных скачках, соревновались в ловкости и смекалке, проверяли свои знания о мире живой природы в познавательной викторине и так далее. Также в рамках праздника прошло закрытие арбузной недели в зоопарке», — отмечают в муниципалитете.

В Одесском зоопарке прошёл ковбойский праздник «День лошадей»

 

Добавим, что с 30 июля в зоопарке каждый день проводились «арбузные показательные кормления», и в конце ковбойского праздника все участники наблюдали, с каким аппетитом поедают арбузы медведи, носухи и индийская слониха Венди.



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