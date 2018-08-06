В «Молодой гвардии» пройдут гонки велосипедистов-спринтеров АНОНС

12 августа на территории одесского детского оздоровительного центра «Молодая гвардия» пройдут первые спринтерские игры Южной велосипедной лиги (ЮВЛ).

По словам пресс-атташе указанной спортивной организации Игоря Шафигулина, в соревнованиях могут принять участие мужчины и женщины от 16 лет, а сами гонки будут проводиться в трёх видах: гит (600 метров), гора (200 метров) и спринт (300 метров).

«В этих увлекательных соревнованиях, которые Южная велосипедная лига организует впервые, может принять участие любой желающий спортсмен, имеющий лицензию Федерации велоспорта Украины и полис медицинской страховки. Спортсмены, которые станут победителями и призёрами, будут награждены денежными премиями, дипломами, медалями и памятными призами», — отметил Игорь Шафигулин.

«Мы ожидаем достаточно большое количество любителей велоспорта из Одессы и других городов. Наша лига постарается организовать турнир на высшем уровне», — добавил представитель ЮВЛ.

Старт соревнований запланирован на 10:00.