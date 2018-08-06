С 12 июля изменится движение ряда городских маршрутов, в связи с ремонтом теплотрасс по Сегедской

В связи с временным закрытием движения автотранспорта

по ул. Сегедской на участке от дома № 10 по ул. Сегедской до просп. Гагарина, вносятся частичные изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта

с 12 июля до 25 августа 2018 года (или до завершения ремонтных работ).

Движение будет частично перекрыто в связи с выполнением масштабных работ по замене теплотрасс.

Изменения вносятся в схемы следующих маршрутов.

Автобусных маршрутов №№ 127, 175, 210:

- по направлению движения к 5-й ст. Б.Фонтана – от ул. Канатной на просп. Гагарина, ул. Фонтанскую дорогу и далее по маршрутам;

- по направлению движения к ж/д вокзалу– от 5-й ст. Б.Фонтана на ул. Черняховского на пл. 10-го Апреля, просп. Шевченко и далее по маршрутам.

Автобусных маршрутов №№ 4, 208:

- по направлению движения к 5-й ст. Б.Фонтана – от просп. Гагарина, на ул. Фонтанскую дорогу и далее по маршрутам;

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от 5-й ст. Б.Фонтана на ул. Черняховского, пл. Десятого апреля, просп. Шевченко и далее по маршрутам.

Троллейбусного маршрута № 10:

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от 5-й ст. Б.Фонтана на ул. Черняховского, пл. Десятого апреля, просп. Шевченко и далее по маршруту; - по направлению движения к 5-й ст. Б.Фонтана – от ул. Пироговской на пер. Пироговский, просп. Шевченко, пл. Десятого апреля, ул. Черняховского, 5-я ст. Б.Фонтана и далее по маршруту.

Работа троллейбусного маршрута № 11 на этот период будет приостановлена.