 
Информация к новости
  • Просмотров: 74
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Прогноз погоды по Одессе и области на 8-12 августа

Категория: Новости

Прогноз погоды по Одессе и области на 8-12 августа

Прогноз погоды

от 21 час. 7 августа в 21 час. 8 августа 2018 г.

по г. Одессе

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20ºС, днем 29-31ºС.

Температура морской воды 24-25°С.

по Одесской области

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20ºС, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

 

9-10 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20º, днем 28-33°С.

 

 11-12 августа

Без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 