Прогноз погоды по Одессе и области на 8-12 августа

Прогноз погоды
от 21 час. 7 августа в 21 час. 8 августа 2018 г.
по г. Одессе
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20ºС, днем 29-31ºС.
Температура морской воды 24-25°С.
по Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20ºС, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
9-10 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20º, днем 28-33°С.
11-12 августа
Без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.