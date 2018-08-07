Что принесет возвращение Медведчука в украинскую политику?

Золотой ключик Рабиновича

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, кум президента РФ Владимира Путина и украинский политик Виктор Медведчук принял приглашение вступить в партию «За життя» и возглавить направление по восстановлению мира в стране. Об этом в прямом эфире телеканала «Украина» заявил народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. Все выходные страна «гудела»: один из наиболее одиозных и демонизируемых политиков страны, громко именуемый радикальными националистическими силами «пятой колонной», вернется к активной деятельности, получив шанс снова оказаться в парламенте (в 2000-2001 годах он был вице-спикером Рады). «В среду, 25 июля, я в прямом эфире представлял программу партии «За життя» – «Украинскую мечту», и одновременно вся страна голосовала за тех менеджеров, которые будут воплощать ее в жизнь по разным направлениям. И украинцы предложили, чтобы Виктор Медведчук возглавил направление по восстановлению мира на Донбассе и возобновлению переговоров с СНГ, в том числе и с Россией. И я считаю, что он – ключ от мира в Украине», – подчеркнул Рабинович.

«Медведчук уже давно вмонтирован в политику»

«Рыхлить почву» под реабилитацию одиозного политика начали в конце 2017 года. До тех пор мнение общества подогревали депутаты из круга националистов, например, Дмитрий Ярош прямо называл его «врагом Украины», а Владимир Парасюк призывал к его физическому уничтожению. А после истории с Надеждой Савченко и Виктором Рубаном, арестованными за «попытку госпереворота», Юрий Луценко заявил, что ниточки «антиукраинской, сепаратистской и федералистской деятельности» ведут с определенной долей вероятности к партии «Украинский выбор» Медведчука. Радикальные организации подняли Медведчука «на знамена» борьбы с российским влиянием в Украине. Но это было, скорее, игрой на публику. «Медведчук – участник Минской переговорной группы, его туда делегировал президент. и в других форматах он активно участвует, и на Банковую вхож – поэтому я не вижу сенсации в его возвращении в активную политику», – сказал нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. – Он уже давно вмонтирован во все процессы». Уже в феврале 2018-го, в ходе общения с прессой, президент назвал Медведчука «наиболее эффективным переговорщиком» с РФ. Вскоре после этого русская служба BBC «осмелилась» взять интервью у лидера «Украинского выбора», в котором тот сказал, что получает директивы по обмену пленными непосредственно от Петра Порошенко». Сменилась и позиция радикальных и националистических политсил в отношении Медведчука. Нардеп от НФ Виктория Сюмар высказалась в интервью УП, что к политику нет вопросов со стороны СБУ, «если этот человек беспрепятственно ведет бизнес на территории Украины». Ее коллега Игорь Лапин пояснил, что вопрос реабилитации Медведчука зависит от ГПУ. «Тут вопросы к Юрию Луценко – все тут понимают, что вопрос реваншизма стоит настолько остро, что он стал геополитическим: Западные партнеры в нас вбухали 4 года работы, не думаю, что они дадут нам спокойно отойти к сфере влияния РФ», – сказал Лапин.

Манипуляция Оппоблоком?

На самом высоком уровне принято решение об «амнистии» для Медведчука. «Он ведь не из «песочницы» Януковича. Он – птенец из гнезда Кучмы, т.е. прямого реванша тут нет, тем более, большинство политиков, «рожденных» тогда, уже – в прошлом. Время для возврата выбрано подходящее – демонизация канула в Лету. А как фигура он самодостаточен по негативу и позитивному потенциалу», – говорят в кулуарах Верховной Рады. Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко прямо сказал, что усматривает связь Медведчука и Путина. «Меня это не радует – там не надо сильно копать прошлое, чтобы понять, что для Украины это враг номер один. Но и воспрепятствовать этому мы никак не можем: пусть граждане сами решат, быть Медведчуку депутатом, или нет», – пояснил Гончаренко. Вопрос депутатства зависит, скорее, от переговоров, которые Медведчук (уже в новом статусе) будет вести с разрозненными частями Оппоблока. «Вся буффонада с якобы вхождением Медведчука в партию – это попытка повысить переговорные позиции у «За життя» с Оппоблоком – опубличивание этой фигуры проведено ради повышения ставок”, – считает политолог Кость Бондаренко. – Люди от Рабиновича, от Медведчука уже давно заходили в ОБ, предлагали разные варианты объединения, разные предложения – но в ОБ пока что видели в этом больше рисков, нежели преимуществ». По мнению политического эксперта Руслана Бортника,: «Как в группе депутатов от ОБ, близкой к Ринату Ахметову, так и в противоположной ей группе «Фирташа-Левочкина» подтвердили, что решение об объединении не принято, хоть сепаратные предложения от переговорщиков, действительно, поступали. Там пытаются манипулировать, передергивают – это не чистая игра: так, как они хотят, не будет. «За життя» предлагало договориться о компромиссном едином кандидате на президентские выборы. В конце концов, с июня наши топовые политики не только не могут появляться на каналах, близких к Медведчуку («112» и NewsOne), там их даже не упоминают. Через свое медиа-влияние, связи с РФ, подковерные инструменты Медведчук пытается управлять ОБ, даже не входя в него – в том числе путем создания единого кандидата на президентские выборы, укрепления влияния ОБ. Ведь обе партии нужны друг другу, т.к. в новейшей истории Украины ни одна партия не формировала коалицию и правительство самостоятельно – а партийные спонсоры ОБ не переживут еще одного политического цикла, проведенного в оппозиции», – пояснил Р.Бортник. Интересно, что в НФ также не исключают совместного похода ОБ и «За життя» на выборы. «Рабинович и его проект более популистичны, они избегают тем Оппоблока – там ведь открыто говорят о гражданской войне на Донбассе, а Рабинович не лезет в тематику «Путина», – считает депутат от НФ Игорь Лапин. Бортник также не исключает, что амбиции Медведчука более широки, нежели просто создание мощного проекта, ориентированного на электорат Юго-Востока. «Некоторые игроки могут рассматривать его, как кандидата на премьерский пост – для этого необходимо формальное его нахождение в парламенте. А уж договариваться он умеет филигранно», – считает эксперт. Решение пригласить в партию «За життя!» украинского политика Виктора Медведчука гарантирует политсиле депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича перевес над другими оппозиционными проектами. Об этом в Facebook заявил блогер Владимир Макаровский. По его мнению, приглашение в команду Медведчука, хотя и чревато репутационными рисками, в итоге положительно повлияет на поддержку партии «За життя!» в ключевых для нее регионах. Эксперт уверен, что в итоге партия Вадима Рабиновича вырвалась в уверенные лидеры среди оппозиционных политсил, оставив «Оппоблок» далеко позади. «Хотя многие, в том числе и я, еще месяц-другой назад сильно сомневались, что возвращение Медведчука в большую политику может произойти через «За життя!» – партию, сильно отличающуюся от всех предыдущих медведчуковских проектов, лидер которой – Рабинович – обладает столь неуемной энергией и способностью не быть как все. Такими важными, хоть и не совсем популярными решениями, буквально за несколько часов эфира на NewsOne партия «За життя!» – относительно новый игрок на политической арене – одержала уверенную победу «по очкам» у старорежимного «Оппоблока», который, похоже, начинает сдавать позиции», – резюмировал Владимир Макаровский. Впрочем, эксперт Кость Бондаренко уверен: диалог относительно единого кандидата продолжится безотносительно ко вступлению Медведчука в партию «За життя». «Это игра на публику, не более. Рабинович знает, что в ближайшие пару месяцев переговоры будут продолжаться. Ведь Медведчук и раньше был в партии, только на этом не акцентировалось внимание. И для Ахметова, и для Бойко, которые знали реальное положение вещей, официальное вступление Медведчука в партию не станет аргументом. Если бы они это сделали год назад, для многих такой поворот событий стал бы сюрпризом. А сейчас это секрет полишинеля. И все было обставлено как шоу», – отметил Бондаренко, подчеркнув, что Медведчук являлся весомым элементом политики партии «За життя» на протяжении последнего года. В свою очередь политолог Ярослав Макитра прогнозирует, что Медведчук может отодвинуть Рабиновича от процесса переговоров с лидерами Оппоблока по единому кандидату на президентских выборах. «Публичное вступление Медведчука в «За життя» – это прежде всего политическая легитимизация самого себя. А заодно поднятие ставок и личная игра для дальнейших торгов. Для представителей «бело-синего» лагеря крайне важно, чтобы на этих президентских выборах был один кандидат. «Газовики» ставят на Бойко. Обособленное участие Рабиновича уменьшает шансы обоих для выхода во второй тур. Очевидно, что отныне торги будет вести не Рабинович, а Медведчук. Это абсолютно не означает, что возможности договориться не будет. Просто теперь этим вопросом будет заниматься Медведчук», – сказал эксперт. Еще одну версию появления Медведчука в партии «За життя» в Facebook высказала нардеп «Народного фронта» Виктория Сюмар. «Рабинович снимается в пользу Бойко, Медведчук за это получает шанс, например, на должность спикера (потому что иначе человеку, который является главным коммуникатором с Путиным, возвращаться в политику не имеет смысла). Бойко не выигрывает выборы, но во второй тур при таких раскладах может выйти, ну и претендовать на должность премьера «ради объединения страны». Ну и президент – тот, кто умеет договариваться с Москвой. Поэтому эти выборы – это борьба за получение Москвой компенсаций за 2014 год», – считает она.