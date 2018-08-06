Областная медицина осталась без руководителя

Директор департамента здравоохранения области Вячеслав Полясный уволен с занимаемой должности.

Впрочем, как сообщил входе совещания в областной государственной администрации губернатор Максим Степанов, чиновник уволен по собственному желанию. И связан этот шаг с переходом на другую работу в столицу.

По информации губернатора, Вячеслав Полясный будет работать в международных медицинских институциях.

Нового же руководителя областного департамента здравоохранения изберут на специальном конкурсе.

До тех пор, по информации нашего корреспондента, обязанности главного медика региона будет выполнять заместитель директора департамента здравоохранения Игорь Гинжул, который на днях выходит из отпуска.