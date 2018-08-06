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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Серьезный пожар произошел ночью в Одессе

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел ночью в Одессе

По информации ГСЧС, около половины второго ночи к ним поступил сигнал о возгорании дома на Ленпоселке.

Уже через десять минут туда прибыли пожарные подразделения. Выяснилось, что горит крыша одноэтажного дома. Общая площадь возгорания составила более ста квадратных метров.

В течение сорока минут пожар был ликвидирован.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. В борьбе с огнем принимали участие три единицы спецтехники и одиннадцать человек личного состава.



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