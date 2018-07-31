Генпрокуратура и Нацполиция Украины предоставят рабочие места выпускникам Одесской Юракадемии

Национальный университет «Одесская юридическая академия» заключил договор с Генеральной прокуратурой Украины о трудоустройстве выпускников, а несколькими неделями раньше, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Васильевич Кивалов провел встречу с главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым, по итогам которой была достигнута договоренность о стажировке, практике студентов, а также трудоустройстве выпускников университета в органах Национальной полиции Украины. На сегодняшний день ведомства располагают боле 500-ми вакансиями, на которые готовы взять выпускников НУ «ОЮА».

Это прекрасная возможность для молодых юристов получить своё первое место работы по специальности и начать свой профессиональный путь с работы на государственной службе.

Важно отметить, что предпосылкой к заключению договора стало давнее плодотворное сотрудничество между университетом и Генеральной прокуратурой Украины, ведомство заинтересовано брать на работу молодых высококвалифицированных специалистов, которых готовят в стенах НУ «ОЮА». В структуре университета функционирует специализированный факультет прокуратуры и следствия (уголовной юстиции), студенты которого углублённо изучают целый ряд уголовно-правовых дисциплин: уголовное, уголовно-исполнительное право, уголовный процесс, криминологию, криминалистику. С первого курса студенты учатся применять полученные знания на практике посредством участия в импровизированных судебных заседаниях, где они могут примерить на себе процессуальные роли прокурора, судьи, адвоката. К слову, такие учебные мероприятия проходят в специализированных залах судебных заседаний в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу.

Учебная база университета включает в себя криминалистическую лабораторию, полигон осмотра места происшествия, а также новейшую современную учебную аудиторию – «Автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора». На кафедре криминалистики университета создан уникальный и единственный комплекс, в компьютерах которого запрограммированы образцы процессуальных документов, разработанные на основе украинской судебной практики. Данная компьютерная программа интегрирована для работы с операционной системой Windows и имеет функцию редактирования при изменении действующего законодательства. Структура программы «Автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора» включает в себя два функциональных блока – первый блок включает в себя правовую информацию и всю необходимую нормативно-правовую базу, второй – функциональные системы (методика расследования уголовных производств, типовые образцы документов, судебные экспертизы). Также компьютерная программа предоставляет возможность создавать различные группы тестов для проведения независимого тестирования студентов по типу того тестирования, которое применяется при конкурсном отборе на должности в правоохранительных органах Украины.

Также с февраля 2016 года в Национальном университете «Одесская юридическая академия» функционирует Центр тестирования на полиграфе (детекторе лжи). На сегодняшний день полиграф используется в правоохранительной практике многих стран мира, а в последнее время активно внедряется и украинскую правоохранительную систему. Национальный университет «Одесская юридическая академия» является единственным в Украине учреждением высшего образования, получившим лицензию на использование полиграфа в учебном процессе.

Кроме того, студенты НУ «ОЮА» имеют возможность перенимать передовой зарубежный опыт в сфере уголовной юстиции – в университет регулярно приезжают европейские и американские профессора, судьи, прокуроры, которые читают лекции на актуальные темы теории и практики уголовного права.

Сейчас молодая украинская полиция нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые будут содействовать созданию эффективной правоохранительной системы в нашей стране и повышению народного доверия к Национальной полиции Украины. И наш университет осуществляет подготовку будущих полицейских – многие выпускники уже работают в Национальной полиции и ежегодно мы выпускаем новых специалистов, готовых служить на благо защиты прав человека и охраны общественного порядка. И я хочу подчеркнуть, что подготовка действительно качественная – с первого дня работы выпускники эффективно выполняют свои обязанности, достигают успехов в службе. В нашем университете созданы все необходимые условия для того, чтобы будущие правоохранители за время учебы овладевали необходимыми теоретическими, а главное – практическими навыками. Наших выпускников с дипломом бакалавра и даже студентов, которые ещё продолжают учиться, всегда с радостью берут на работу в правоохранительные органы и сегодняшняя встреча – ещё один важный шаг на пути дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего университета с Национальной полицией Украины,

— подчеркнул президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Васильевич Кивалов.