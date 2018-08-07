В Одесский регион снова вернулась жажда

Знаменитый поселок Шабо Белгород-Днестровского района уже более недели остается практически без водоснабжения.

По словам местных жителей, воду дают на полчаса, максимум час в день, да и то очень слабым напором. Причем эта ситуация продолжается уже с 31 июля и когда завершиться, они не знают.

Отметим, что по информации местных властей, причиной стал прорыв водонапорных сетей сразу в нескольких местах. Что, в свою очередь, стало следствием их предельной изношенности. А на перекладывание всей сети водоснабжения средств попросту нет.