В ходе перекрытия активистами дороги автомобиль заехал на полицейского

ЧП произошло накануне в Нерубайском, где жители перекрыли дорогу. Причиной перекрытия стали постоянное движение тяжелогруженых фур, из-за которых не только разрушаются дороги, но и трескаются дома.

Поскольку их прежние ограниченные акции, когда не пропускали только фуры, не принесли результата и не вызвали никакой реакции властей, теперь они перекрыли дороги «напрочь».

В результате один из водителей решил прорваться и просто поехал на толпу. А когда полицейский попытался его остановить, наехал ему на ногу, после чего наотрез отказался выходить из машины.

Впрочем, к чести полиции, это ему не помогло и после длительных переговоров сотрудники полиции извлекли его наружу. В настоящее время проводятся следственные действия.

Пока происшедшее квалифицировано по статье 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов).