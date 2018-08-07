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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

До четверти миллиона одесситов рискуют остаться без отопления

Категория: Новости


До четверти миллиона одесситов рискуют остаться без отопления

  По информации губернатора, одесская ТЭЦ не получит номинации на газ. Пока не выплатит долги НАК «Нефтегазу», а это сто двадцать семь миллионов гривен!

Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания сообщил Максим Степанов. А поскольку ТЭЦ обеспечивает теплом весь центр города, от ее работы непосредственно зависит тепло в квартирах почти четверти населения Одессы. По этому поводу губернатор пообещал «пообщаться» с руководством, как муниципалитета, так и непосредственно самой ТЭЦ.



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