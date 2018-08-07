В одесском парке Победы установят стеклянного кота

В рамках выполнения «Города скульптур» создали кота «Витражника», рассказывает глава платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун. Создала скульптуру Екатерина Шелыгина, жительница Одессы, она собрала стекло на пляжах.

Кота можно увидеть на искусственном острове в пруду, парк Победы. Предполагают, что туда именно вандалы не смогут добраться. Уже две подобных скульптуры похитили, хотя коты не представляют ценности в пункте приема металла. Но это не мешает вандалам их красть.

До этого сообщалось, что Екатерина Шелыгина думала, куда именно ставить данного кота. Предлагали этот парк, а также Аркадию и много других мест.

Была информация, что на Маяковского был установлен кот-геймер. Но суждено ему простоять было недолго. Кто-то похитил его уже через несколько дней, что расстроило руководителей проекта.