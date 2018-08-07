Сегодня утром в Черноморске автомобиль сбил двух пешеходов

Сегодня утром, 8 августа, произошло ДТП по вине водителя автомобиля Skoda, который сбил двух женщин на пешеходном переходе в начале улицы Данченко.

Скорую и сотрудников полиции вызвал сам виновник ДТП.

Телесные повреждения, нанесённые передней частью автомобиля, предварительно оцениваются как средней тяжести.

На месте происшествия ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Информацию о состоянии здоровья пострадавших руководство Ильичёвской бассейновой больницы предоставить отказалось, так как данная информация относится к персональным данным и её разглашение запрещено законодательством.