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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Сегодня утром в Черноморске автомобиль сбил двух пешеходов

Категория: Новости

Сегодня утром в Черноморске автомобиль сбил двух пешеходов

  Сегодня утром, 8 августа, произошло ДТП по вине водителя автомобиля Skoda, который сбил двух женщин на пешеходном переходе в начале улицы Данченко.

Скорую и сотрудников полиции вызвал сам виновник ДТП.

Телесные повреждения, нанесённые передней частью автомобиля, предварительно оцениваются как средней тяжести.

На месте происшествия ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Информацию о состоянии здоровья пострадавших руководство Ильичёвской бассейновой больницы предоставить отказалось, так как данная информация относится к персональным данным и её разглашение запрещено законодательством.


Источник: Сайт города Черноморска



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