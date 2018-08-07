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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе задержали педофила

Категория: Новости


В Одессе задержали педофила

  По информации ГУНП, четырнадцатилетняя девочка сообщила о том, что на протяжении долгого времени ее сорокалетний отчим угрозами принуждал ее к совершению непристойных действий.

Будучи запуганной, она долго не решалась рассказать матери и сделала это только сейчас. Когда полицейские приехали задержать педофила, он попытался сбежать, однако был задержан на одной из соседних улиц в Суворовском районе.

В настоящее время открыто уголовное производство по статье 156 (развращение несовершеннолетних). Проводятся следственные действия. С несовершеннолетней девушкой работают психологи.



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