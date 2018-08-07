Очередной случай «пьяной езды» произошел сегодня в Одессе

По информации патрульной полиции, около четырех часов утра на улице Вильямса автомобиль «Лексус» на скорости съехал с проезжей части и врезался в опору электропередач и стоящий рядом МАФ.

Когда на место прибыл патруль полиции, водителя в автомобиле уже не было. Однако его личность была быстро установлена, а вскоре и сам тридцати двух летний водитель был задержан.

Как выяснилось, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако теперь виновника ДТП ждет, как минимум, десятитысячный штраф и годовое лишение прав.