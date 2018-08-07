В Одесской области халатность местных органов власти едва не стоила жизни целой семье

Серьезное ДТП, в котором едва не погибла целая семья, произошло нынешней ночью в Одесской области. В Татарбунарском районе возле села Спасское автомобиль, идущий на большой скорости был ослеплен фарами встречной машины, налетел на расположенную у обочины кучу глины и перевернулся.

Об этом сообщает глава Килийской ОТГ Павел Бойченко. При этом, по его словам, в автомобиле находилась целая семья из села Шевченково Килийского района – трое взрослых и двое детей!

Причиной едва не происшедшей трагедии стала халатность коммунальщиков.

«После ремонта водопровода местный совет нагреб большую кучу глины прямо на дорогу. При этом ни соответствующих знаков, ни отметок сделано не было! Это не просто халатность, это - должностное преступление!» -отметил Павел Бойченко.