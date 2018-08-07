Одесские правоохранители расследуют обстоятельства по факту совершения хулиганских действий в кафе

Об этом сообщают в Приморском отделе полиции Одессы.

“По спецлинии “102” поступило сообщение о том, что в помещение одного из кафе, расположенного на территории Приморского района города, зашла группа неустановленных лиц в масках. Мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из работниц заведения”, – отметили в полиции.

“Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины”, – добавили полицейские.