Одесская областная администрация объявила конкурс на главных чиновников по здравоохранению и транспорту

Конкурс объявлен распоряжением главы ОГА Максима Степанова от 7 августа.

Как сказано в документе, администрация ищет специалистов на должности директора департамента здравоохранения и начальника управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской областной государственной администрации. Оба конкурса состоятся 29 августа, а документы можно подавать до 23 числа.

Претенденты традиционно должны иметь высшее образование в соответствующих сферах и опыт работы на руководящих должностях.

При этом должностной оклад будущего начальника облздрава составит 10 тыс. 400 грн плюс различные надбавки за выслугу лет, к должностному окладу за ранг, иные доплаты и премии и "дополнительные стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность труда и надбавки за выполнение особо важной работы". Оклад начальника транспортно управления будет поменьше - 9 тыс. грн и также все сопутствующие надбавки.

Напомним, что ранее руководитель одесского облздрава Вячеслав Полясный подал в отставку.