 
Информация к новости
  • Просмотров: 42
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Одесская областная администрация объявила конкурс на главных чиновников по здравоохранению и транспорту

Категория: Новости

Одесская областная администрация объявила конкурс на главных чиновников по здравоохранению и транспорту

  Конкурс объявлен распоряжением главы ОГА Максима Степанова от 7 августа.

Как сказано в документе, администрация ищет специалистов на должности директора департамента здравоохранения и начальника управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской областной государственной администрации. Оба конкурса состоятся 29 августа, а документы можно подавать до 23 числа.

Претенденты традиционно должны иметь высшее образование в соответствующих сферах и опыт работы на руководящих должностях.

При этом должностной оклад будущего начальника облздрава составит 10 тыс. 400 грн плюс различные надбавки за выслугу лет, к должностному окладу за ранг, иные доплаты и премии и "дополнительные стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность труда и надбавки за выполнение особо важной работы". Оклад начальника транспортно управления будет поменьше - 9 тыс. грн и также все сопутствующие надбавки.

Напомним, что ранее руководитель одесского облздрава Вячеслав Полясный подал в отставку.


Источник: ИзбирКом



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 