Американские гусеницы атаковали одесские деревья

Гусеницы Американской белой бабочки атаковали зеленые зоны Одессы. Насекомое быстро уничтожает листву растения, что приводит к его гибели.

Гусеницы опасны для человека, т.к. ворсинки вызывают жесточайшие проявления аллергии в виде сыпи, волдырей, которые сильно зудят и раздражают кожу, особенно опасно попадание ворсинок в глаза. Объект опасен, гусеницу не поедают птицы, частично пожирают их травяные клопы, но этого вида в Украине нет.

Клены страдают первыми, затем шелковица и плодовые. Карантинное насекомое чрезвычайно прожорливо, хруст на деревьях и кустарниках стоит неимоверный. Пожалуй, лишь саранча может сравниться с гусеницей американки в степени обжорства, - рассказала заведующая отделом фитопатологии и энтомологии в Селекционно-генетическом институте Ольга Бабаянц.

Из защитных мероприятий самый действенный - срезание поврежденных АББ ветвей, сжигание коконов незамедлительно.