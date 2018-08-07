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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Проверки пассажироперевозчиков в Одесской области продолжаются

Категория: Новости

Проверки пассажироперевозчиков в Одесской области продолжаются

  По состоянию на 8 августа инспекторы полиции осмотрели тысячу автобусов, микроавтобусов, маршруток которые занимаются перевозками пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции в Одесской области.

У 48 автомобилей обнаружили технические неисправности. Также инспекторы задокументировали 569 нарушений законодавста в сфере пассажирских перевозок и нарушений ПДД со стороны водителей.

Полицейские составили необходимые административные материалы и привлекли нарушителей к ответственности.


Источник: Репортер



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